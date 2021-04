Presidente do Palmeiras, Galiotte dedica título da Copa do Brasil aos torcedores

Presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte dedicou o título da Copa do Brasil 2020 aos torcedores do clube que tiveram de torcer de casa nesta temporada. O dirigente alviverde falou com orgulho sobre o tetracampeonato conquistado neste domingo (7), com a vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio no Allianz Parque.

"É um orgulho muito grande para todos nós palmeirenses. É um título que a gente queria muito, trabalhamos muito para isso. E coroa um trabalho diante de um momento tão difícil que a população está passando. Hoje o torcedor do Palmeiras foi muito feliz. Esses jogadores, esse grupo, podendo dar alegria ao torcedor. Fica aqui meu agradecimento a todos esses jogadores, comissão técnica, colaboradores, funcionários, organizadores do evento. Fica o meu agradecimento e a felicidade pelo título", disse o Presidente em entrevista à CBF TV.

O título da Copa do Brasil encerra a temporada do futebol profissional no Brasil e fecha com chave de ouro um dos anos mais vitoriosos da história do Palmeiras. O Verdão conquistou o Campeonato Paulista, a Conmebol Libertadores e a Copa do Brasil, alcançando a tríplice coroa.

Com a conquista da Copa do Brasil, a quarta de sua história, o Palmeiras garantiu sua vaga na disputa da Supercopa do Brasil de 2021, diante do Flamengo, atual campeão do Brasileirão.