Sport e 4 de Julho empatam na Ilha em jogo morno pela Copa do Nordeste

Tudo igual no duelo que encerrou a terceira rodada da Copa do Nordeste 2021. Em Recife, na Ilha do Retiro, Sport e 4 de Julho empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira (17). Os gols foram todos na etapa inicial: Diguinho abriu o placar para os donos da casa, enquanto Rafael Thyere decretou a igualdade.

O Leão, que ainda não venceu na competição, aparece em último no Grupo B, com dois pontos somados. Já o Gavião Colorado subiu para a terceira colocação do Grupo A, com cinco pontos conquistados.

O jogo na Ilha

Um gol pra cada lado no primeiro tempo na Ilha do Retiro. Quem pulou na frente foi a equipe visitante. Na marca dos 15 minutos, Diguinho chutou cruzado no gol, Luan Polli espalmou mas acabou mandando para dentro das redes. Partindo pra cima, o Leão empatou no último lance do primeiro tempo. Mikal cobrou falta com força, de longe, e Jaílson defendeu dando rebote, Na sobra, Rafael Thyere cabeceou e deixou tudo igual.

Os primeiros 30 minutos da etapa final se deram de forma mais lenta, com muita marcação de ambos os lados. Só que, nos minutos finais, o Leão começou a sair mais para o ataque. Aos 36, Mikael recebeu na pequena área, girou e chutou com perigo para defesa do goleiro Jaílson. Na sequência, o Rubro-Negro até balançou as redes com Mikael, mas a arbitragem assinalou o impedimento do atacante.

Na blitz final, depois de muita pressão, a bola sobrou viva na área para Pablo Pardal chegar batendo de primeira e balançar as redes. Mas, assim como no lance anterior, a arbitragem também marcou o impedimento rubro-negro na jogada. No fim, o empate foi a tônica na Ilha do Retiro.