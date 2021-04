Recheado de garotos, Vasco enfrenta o Bangu pelo Campeonato Carioca

Neste sábado (03), o Vasco volta a campo pelo Campeonato Carioca contra o Bangu no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O jogo acontece às 21h05, horário de Brasília, pela oitava rodada da competição.

O jogo será transmitido pela TV Record e pela Vasco TV por PPV. A VAVEL Brasil acompanha todos os lances da partida em tempo real.

Garotada em campo

Com apenas uma vitória em sete partidas, o Vasco tem poucas chances de classificação para as semifinais do Cariocão. Nas últimas duas edições, o quarto colocado se classificou com 21 e 20 pontos, respectivamente. O Vasco só pode chegar a 19.

E com a Copa do Brasil batendo na porta (quarta já tem jogo contra o Tombense pela segunda fase da competição nacional), o técnico Marcelo Cabo optou por poupar a maioria dos titulares neste sábado contra o Bangu. Dentre os considerados titulares neste início de temporada, apenas o goleiro Lucão deve começar jogando. Bruno Gomes também joga, mas deve perder a condição de titular contra a Tombense.

Léo Matos, Ernando, Leandro Castán, Marquinhos Gabriel e German Cano foram poupados e sequer viajaram para Volta Redonda. Zeca, Miranda, Andrey, Matias Galarza, Carlinhos e Gabriel Pec viajaram, mas devem começar a partida no banco de reservas. Os recém contratados Morato e Léo Jabá ainda não podem estrear pelo Cruzmaltino.

Com isso, o provável Vasco será o seguinte: Lucão; Cayo Tenório, Ulisses (Miranda), Ricardo Graça e Riquelme; Bruno Gomes, Juninho e Laranjeira (Carlinhos); João Pedro (Laranjeira), Figueiredo e Tiago Reis.

Bangu

Com apenas cinco pontos conquistados, o Bangu é o atual penúltimo colocado do Campeonato Carioca com apenas uma vitória. Situação parecida com o rival deste sábado. Para não correr o risco de rebaixamento para a seletiva, o Alvirrubro precisa pontuar e se manter distante do lanterna Macaé.

Na última rodada, a equipe foi atropelada pelo Flamengo, também em Volta Redonda, palco do jogo contra o Vasco. Mas apesar da derrota, o técnico Marcelo Marelli se mostra confiante na equipe.

O Bangu deve entrar em campo com a seguinte formação: Paulo Henrique; Digão, Gabriel Moreira, Israel, Léo Griggio e Dionatan; Marcelo Mattos, Geancarlo e Geovani; Daniel e Jean Carlos.