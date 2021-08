Em boa fase, CSA recebe abalado Náutico buscando aproximação ao G-4

CSA e Náutico se enfrentam nesta terça-feira (24), no Rei Pelé, às 21h30. O duelo é válido pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Azulão quer manter a boa fase, o Timbu mira a vitória para encerrar sequência negativa.

Ao todo, foram 21 jogos entre as equipes, com vantagem para o Náutico. Já que foram 11 vitórias, contra cinco do CSA. Além disso, foram cinco empates. O último duelo ocorreu em 28 de maio deste ano, nos Aflitos, pela primeira rodada da Série B. O Timbu venceu, por 1 a 0, com gol de Jean Carlos, no primeiro tempo.

Marquinhos substitui Iury Castilho no ataque do CSA

Com 28 pontos, o Azulão é o 10º colocado. A equipe alagoana não vem fazendo uma campanha regular, alternando entre bons e maus resultados. Por outro lado, está invicta há quatro jogos, a maior série de jogos do CSA sem perder na competição. Inclusive, vem de três vitórias seguidas, sendo a última sobre o Brasil de Pelotas, por 1 a 0.

O atacante Iury Castilho está fora por conta do terceiro cartão amarelo. Com isso, Marquinhos deve ser seu substituto. No gol, com Thiago Rodrigues ainda no departamento médico, em recuperação de pancada no ombro direito, Lucas Frigeri segue como titular.

Provável escalação: Lucas Frigeri; Éverton Silva, Matheus Felipe, Lucão e Ernandes; Yuri, Geovane e Renato Cajá; Marquinhos, Gabriel e Dellatorre.

Alex Alves e Jefferson brigam por vaga no gol do Náutico

O Timbu ocupa a oitava posição, com 30 pontos. A equipe fez um ótimo início de Série B, com 14 jogos de invencibilidade, sendo oito vitórias e seis empates. No entanto, o Náutico caiu de rendimento e perdeu os últimos cinco jogos, incluindo uma goleada, para o Confiança, por 4 a 0. O último revés foi diante do Cruzeiro, por 1 a 0.

Em sua estreia no comando do Náutico, Marcelo Chamusca tem dúvidas em relação ao atacante que formará o trio com Vinícius e Caio Dantas. No gol, Alex Alves briga por vaga com Jefferson, que foi titular no último jogo. Já o restante do time não deve ter mudanças.

Provável escalação: Alex Alves (Jefferson); Hereda, Camutanga, Rafael Ribeiro e Bryan; Djavan, Rhaldney e Jean Carlos; Iago Dias (Tailson), Vinícius e Caio Dantas.

Arbitragem

O árbitro Sávio Pereira Sampaio (DF) comanda a partida. Seus assistentes serão Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Junior (DF). O responsável pelo VAR será José Cláudio Rocha Filho (SP).