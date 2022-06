Zé Ricardo acerta com time japonês e deixa o Vasco

A manhã deste domingo foi de surpresa no Vasco. O técnico Zé Ricardo comunicou a diretoria que aceitou uma proposta do Shimizu S-Pulse, do Japão, e com isso não comanda mais a equipe. A decisão foi comunicada pela diretoria em nota oficial no site. De acordo com o que foi divulgado, o auxiliar Cléber dos Santos e o preparador físico Fábio Eiras também deixam o Clube.

Em sua segunda passagem pelo Gigante da Colina, Zé Ricardo comandou a equipe em 25 partidas, tendo o retrospecto de 12 vitórias, oito empates e cinco derrotas. Pela Série B, o técnico deixa a equipe em quarto lugar, com 18 pontos conquistados em dez jogos.

Em vídeo divulgado pela Vasco TV, o gerente de futebol Carlos Brasil desejou sucesso à Zé Ricardo e seus auxiliares e também comentou sobre a procura por um novo treinador. “A partir desse momento, a diretoria, junto com o comitê de futebol, trabalha incansavelmente para a escolha de um novo profissional, para que a gente possa dar continuidade ao projeto e aos processos delineados desde o início, para que possamos atingir o resultado final, que é o acesso à Série A”.

Agradecimentos

O treinador usou suas redes sociais para se despedir da torcida. Em seu perfil no Instagram, Zé Ricardo disse que comunica a saída com o coração apertado, agradeceu ao presidente Jorge Salgado "pela honestidade e confiança que sempre mostrou em meu trabalho e pelo suporte dado durante todo esse período" e aos jogadores e funcionários do clube.

No texto, o técnico também informou que aceitou a proposta do clube japonês "em um momento de tantas incertezas e indefinições, como é muito comum no meio do futebol". De acordo com o próprio Zé Ricardo, o contrato com o Shimizu S-Pulse,, é de dois anos.

A decisão pegou a diretoria de surpresa, principalmente após o respaldo que o treinador recebeu em meio a pressão que recebeu nas primeiras rodadas do campeonato brasileiro. Porém, mesmo com a reabilitação do clube na competição, a permanência de Zé Ricardo era incerta, principalmente após a confirmação da venda de 70% da SAF para a 777 Partners, que pretende realizar mudanças no departamento de futebol.

As atividades da equipe mirando a partida contra o Náutico na próxima terça-feira devem ser comandadas por Emílio Faro e Daniel Félix, da comissão permanente, juntamente com o coordenador técnico Eduardo Húngaro.

Confira a nota completa divulgada pelo Vasco da Gama

O Club de Regatas Vasco da Gama informa que Zé Ricardo não é mais o treinador da equipe de futebol profissional. O técnico solicitou o desligamento na manhã deste domingo (05/06) e deixa prontamente o comando da equipe cruzmaltina.

Deixam também o Clube o auxiliar Cléber dos Santos e o preparador físico Fábio Eiras. Os próximos treinamentos serão comandados por Emílio Faro e Daniel Félix, ambos da comissão permanente, com participação efetiva do coordenador técnico Eduardo Húngaro, com vasta experiência no futebol.

O Vasco da Gama agradece o profissional por toda dedicação ao longo do período que permaneceu à frente do time profissional do Gigante da Colina. Nos últimos seis meses, Zé Ricardo e sua equipe trabalharam de forma incansável no projeto que visa o retorno à elite do futebol nacional.