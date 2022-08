Com dois de Everaldo, América-MG vira contra Avaí e se afasta do Z-4

Mostrando poder de reação, o América-MG virou para cima do Avaí neste domingo (31) na abertura do returno do Brasileirão 2022. Bissoli abriu o placar para os visitantes, mas Henrique Almeida e Everaldo, duas vezes, decretaram o placar final em 3 a 1 para o Coelho na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Tudo igual no primeiro tempo

O Avaí começou tendo a iniciativa do jogo, principalmente aproveitando a desatenção do América na saída de bola e as jogadas de velocidade pelo lado. Logo aos 4, o time foi coroado pela postura. Natanael cruzou da esquerda, Bissoli subiu no meio da área e mandou para o fundo do gol, chegando a nove no Brasileirão.

Após sair atrás, o América passou por momentos difíceis e cedeu alguns espaços do Avaí, que não aproveitou. Com o crescimento de Cáceres, Everaldo e Matheusinho, e o recuo do Leão, porém, o Coelho cresceu. No fim da primeira etapa, os mandantes tinham 12 a 3 em finalizações e também superioridade na posse de bola.

Por um tempo, o Avaí ainda conseguiu se segurar, bloqueando algumas finalizações e contando com a falta de pontaria do Coelho, mas, aos 34, não teve jeito. Após cruzamento de Matheusinho, a bola passou por vários jogadores e sobrou livre para Henrique Almeida, que finalizou de canhota por baixo de Vladimir: 1 a 1.

Na reta final, o jogo ficou mais aberto e os dois times tiveram chances de marcar. Aos 37, Kevin chutou de fora da área e fez Cavichioli trabalhar. Do outro lado, Henrique Almeida teve duas oportunidades para virar para o Coelho, uma que parou no goleiro e outra no bloqueio da defesa, mas o empate se manteve até o intervalo na Arena Independência.

Virada americana

O América manteve a postura agressiva e seguiu criando mais chances no retorno do jogo. No total, o time de Vágner Mancini teve o dobro de finalizações - 18 a 9 - e esteve sempre rondando a área do Avaí, que não conseguiu evitar o assédio do time da casa.

Logo no primeiro minuto, Henrique Almeida teve uma chance clara para virar após cruzamento de Danilo Avelar, mas mandou por cima. Aos 17, após cruzamento de Matheusinho, Lucas Kal apareceu dentro da área para finalizar rasteiro, mas Vladimir salvou o Avaí.

Na sequência, Mancini colocou Wellington Paulista e o estreante Benítez, e o América ficou ainda mais criativo. Em uma das poucas chances que teve, na bola parada, o Avaí chegou a marcar com Bissoli, mas o gol foi anulado por impedimento.

Quatro minutos depois, após cruzamento rasteiro de Pedrinho, a bola passou por vários jogadores e sobrou para Everaldo, que chegou batendo e mandou para o fundo do gol.

Depois disso, Eduardo Barroca colocou Paolo Guerrero, que também estreou, mas as mudanças no time acabaram não tendo efeito e os jogadores que entraram pouco contribuíram. Muriqui, que retornou após um tempo lesionado, não conseguiu entrar no jogo e ainda perdeu uma chance clara aos 31, quando recebeu passe milimétrico de Raniele e saiu dentro da área, mas se atrapalhou no domínio.

O Avaí seguiu tentando uma pressão e até terminou com mais posse de bola, mas, em um contra-ataque, o América matou o jogo. Após passe errado de Bressan, Juninho conectou Benítez, que abriu para Everaldo. O atacante limpou para o pé esquerdo e chutou bonito para fechar o placar em Belo Horizonte.

Classificação e próximos compromissos

Com a segunda vitória seguida no campeonato, o América-MG sobe aos 24 pontos, na 13ª colocação, enquanto o Avaí, que perdeu pela quarta vez de virada no Brasileirão, segue cocado no Z-4, com 21 pontos, no 16º lugar.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (6). O América-MG tem outro confronto direto, contra o Juventude, em Caxias do Sul, às 16h30, enquanto o Avaí recebe o vice-líder Corinthians, às 19h.