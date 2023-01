Primeiro Choque-Rei do ano, Palmeiras e São Paulo empatam sem gols em clássico equilibrado

Com muitas expectativas por ser o primeiro Choque-Rei do ano de 2023, Palmeiras e São Paulo se enfrentaram neste domingo (22), no Allianz Parque, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O clássico, embora emocionante em campo, se mostrou muito equilibrado e por isso terminou empatado sem gols.

Muita disputa desde o início ao fim

O começo de partida se mostrou logo com as equipes dispostas a partir para o ataque. Aos quatro minutos, Raphael Veiga finalizou com muita força, de fora da área, e exigiu importante defesa do goleiro Rafael. Aos 19, o alviverde apareceu novamente na frente, agora com Zé Rafael, que cabeceou para fora.

Aos 26, Rafael foi acionado e precisou espalmar o chute de Gabriel Menino. Aos 33, o Tricolor respondeu com Arboleda, que cabeceou a redonda por cima de Weverton, para fora.

Já na segunda etapa, o Palmeiras marcou gol com Rony, aos 10, contudo anulado no mesmo instante por causa de impedimento. O lance foi revisado no VAR e a árbitra Edina Alves Batista confirmou a ilegalidade. Aos 13, a arbitragem precisou interferir novamente após contato de Arboleda com Piquerez na área. No fim, o confronto seguiu sem anotação de pênalti e com o desafio para Edina controlar o ritmo exaltado dos dois times no gramado.

O time palmeirense, diferente da etapa anterior, apareceu mais disposto a pressionar o rival e os são-paulinos se seguraram bem na defesa para afastar os possíveis perigos.

Aos 32, em jogada de falta ensaiada, Rodrigo Nestor surpreendeu a defesa adversária e soltou uma pancada muito próxima da meta de Weverton, por cima. Aos 39, Nestor bateu falta na direção da área e Gustavo Gómez se esforçou para afastar. Mesmo com nove minutos de acréscimo, apesar de todas as tentativas, nem Palmeiras nem São Paulo conseguiram balançar as redes.

Classificação e próximos compromissos

Com o empate, as equipes somam cinco pontos cada na classificação. O São Paulo ocupa a primeira colocação do Grupo B, enquanto o Palmeiras se encontra na vice-liderança do Grupo D.

Na próxima rodada, os palmeirenses voltam a campo na quarta-feira (25), para encarar o Ituano fora de casa, às 19h30, e os são-paulinos, por sua vez, recebem a Portuguesa na quinta-feira (26), no Morumbi, às 21h30.