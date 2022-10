Goiás bate Cuiabá e encaminha permanência na Série A

O Goiás conquistou uma vitória importantíssima na luta contra a degola. Na Arena Pantanal, o Esmeraldino venceu o Cuiabá por 2 a 1 e se afastou do Z-4. Enquanto isso, o Dourado segue na zona de rebaixamento e perdeu a chance de sair do perigo. Em um primeiro tempo perfeito, Pedro Raul inaugurou o marcador e Vinícius marcou o segundo da partida. Deyverson ainda diminuiu na etapa final, mas os goianos suportaram a pressão e saíram com os três pontos.

Pedro Raul decide e Vinícius amplia

O jogo começou com o Goiás pressionando a saída do adversário e, logo aos sete minutos, o artilheiro apareceu. O lateral Dadá Belmonte cruzou na medida em direção ao Pedro Raul, que se jogou na bola e empurrou no fundo da rede, marcando o primeiro da partida.

O abafa continuava e rapidamente veio o segundo, por volta dos 20 minutos. Em mais uma bola aérea, Dadá levantou e Vinícius se abaixou cravando na meta, aumentando o marcador: 2 a 0.

Na reta final da primeira etapa, o Cuiabá tentou reagir, primeiramente em uma falta cobrada por Rafael Gava, que passou rente ao travessão. Na outra, Rodriguinho pegou pela esquerda e bateu cruzado, mas ninguém chegou. Ainda teve uma chance dos visitantes aumentar com o Apodi, que passou perto da trave esquerda.

Dourado diminui, mas o Verdão consegue segurar

O Cuiabá voltou do intervalo disposto a arrancar pelo menos um empate e, logo aos 13 minutos, Joaquim quase descontou. Em bola alçada na área, o zagueiro subiu mais que todo mundo e mandou no travessão.

Com a vantagem, o time goiano aproveitava os contra-ataques e em um desses Vinícius apareceu livre e tentou de cavadinha, a defesa tirou antes que a bola entrasse. Entretanto minutos depois, os cuiabanos descontaram. Felipe Marques aproveitou a bobeada da defesa e assistiu Deyverson, que encobriu o goleiro e recolocou o Dourado na disputa.

O tempo foi passando e a reta final ficou reservada para um pressão intensa do Dourado, e, nos acréscimos, Tadeu fez uma defesa espetacular. Em bola tocada por Marcão, Deyverson soltou uma bomba à queima roupa e o goleiro com uma das mãos, mandou para escanteio, evitando o empate. Ainda deu tempo do Jonathan Cafu em um lance que ele cabeceou na linha de fundo, mas de nada adiantou, pois o árbitro terminou e os Esmeraldinos comemoraram.

Sequência e classificação

Na 18º colocação com 31 pontos, o Cuiabá não terá muito tempo de lamentar​ o revés e já voltam a campo nesta quinta-feira (​​​​​​27) diante do Avaí em um jogo direto do Z-4. No outro lado, o Goiás sobe para a 14º posição e respira, o compromisso seguinte será contra o América-MG, na próxima quarta-feira (26), fora de casa.