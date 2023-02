Gabigol marca duas vezes e Flamengo vence o Volta Redonda fora de casa

O Flamengo venceu o Volta Redonda por 3 a 1 nesta quarta-feira (15), pela oitava rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Gabriel, duas vezes e Pedro anotaram para o Fla e Luizinho fez para o Voltaço.

É líder!



Com esse resultado, o Flamengo chegou a 17 pontos e assumiu a liderança do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro ainda tem um jogo a menos para cumprir. Já o Volta Redonda permanece na quarta posição com 13 pontos ganhos.



Primeiro tempo

O Flamengo começou o jogo com duas novidades no time titular. Vidal entrou no lugar de Everton Ribeiro e Varela substituiu Matheusinho. No início da primeira etapa, ambos apareceram bem, tanto nas ações ofensivas, quando na recomposição.



Aos 17 minutos, Vidal iniciou jogada pelo meio e tocou para Arrascaeta. O uruguaio achou Varela pela direita, que cruzou na área. A zaga do Volta Redonda afastou mal e a bola sobrou para Arrascaeta soltar uma bomba no travessão.



Mais para o final, o Voltaço consegiu furar com mais frequência as primeiras linhas de marcação do Flamengo. Em uma delas, Luciano Naninho aplicou belo drible em Thiago Maia e tocou para Lelê. O artilheiro do campeonato teve boa visão de jogou e achou Luizinho, livre, para bater no canto esquerdo de Santos, 1 a 0 para o time da casa.



Minutos depois, aos 47, depois de escanteio cobrado na área, Dudu derrubou Gabriel na área. O juiz não viu, mas contou com o auxilio do bandeirinha para marcar o penalti. Gabigol cobrou, mas Vinicius pulou no canto e fez a defesa.

Segundo tempo

O Flamengo voltou para a segunda etapa com Everton Ribeiro no lugar de Gerson, que saiu com desgaste físico. E a entrada do capitão rubro-negro surtiu efeito. Aos 12 minutos, Everton Ribeiro avançou pelo meio e tocou para Pedro. O centro-avante fez belo corta-luz para Gabigol, que soltou a bomba para empatar o jogo.



A equipe de Vitor Pereira continuou em cima, com as primeiras linhas bem avançadas. Com isso, o Volta Redonda consiguiu encontrar alguns espaços, mas não finalizou com perigo. Já o Flamengo conseguiu assustar aos 16. Depois de vacilo da defesa, a bola sobrou limpa para Gabigol, o atacante chutou, mas Vinicius operou um milagre.



Mas aos 28, não deu para o goleiro segurar. Depois de bonito passe de Arrascaeta, Gabigol girou em cima do zagueiro e bateu no ângulo, virada do Flamengo. O Volta Redonda sentiu o gol e não conseguiu construir mais nenhuma jogada de perigo. Já entregue no jogo, a equipe da casa cedeu espaços e o Flamengo conseguiu ampliar nos acrésscimos com Pedro. Fim de jogo e vitória do Fla



Top 10!



Com os dois gols marcados nesta quarta-feira, Gabigol chegou a 142 com a camisa do Flamengo. Agora, o camisa 10 se tornou o décimo maior artilheiro da história do rubro-negro junto com Índio. E poderia ser de forma isolada se não fosse o pênalti perdido no primeiro tempo.

Próximos jogos

O próximo confronto do Flamengo será no sábado (18), às 16h, contra o Resende, em jogo atrasado da sétima rodada do Cariocão. A partida será realizada no Raulino de Oliveira. Já o Voltaço viaja para o Sergipe, para enfrentar o Falcon, em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil. O duelo está marcado para quarta-feira (22), às 19h, no Batistão, em Aracaju.