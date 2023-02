Abel Ferreira atinge 100ª vitória à frente do Palmeiras

O técnico português Abel Ferreira, atingiu outra marca importante no Palmeiras. Com a vitória sobre o Red Bull Bragantino nesta noite de quarta-feira (22), o comandante atingiu o seu centésimo triunfo a frente do Verdão.

A informação foi divulgada pelo jornalista Junior Venezi. Agora, Abel soma 171 jogos, 100 vitórias, 39 empates e 32 derrotas. Curiosamente, o seu primeiro triunfo foi contra o mesmo Red Bull Bragantino, em 5 de novembro de 2020.

"Rei Palestrino"

Ídolo da torcida, o português conquistou sete títulos no Palmeiras: 2 Copas Libertadores, 1 Recopa Sul-Americana, 1 Campeonato Brasileiro, 1 Copa do Brasil, 1 Supercopa do Brasil e 1 Campeonato Paulista.

Na atual temporada, são 10 partidas, sete vitórias e três empates, com a conquista da Supercopa do Brasil, vencida em cima do Flamengo, por 4 a 3.