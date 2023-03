Vasco enfrenta Boavista visando retornar ao G-4 do Carioca

Vasco e Boavista se enfrentam nesta segunda-feira (27), às 19h30, em São Januário, pela nona rodada do Campeonato Carioca. Com objetivos distintos na competição, ambas as equipes entram em campo precisando da vitória.



Com o triunfo do Volta Redonda no domingo, o Vasco saiu do G4 e ocupa a quinta colocação. Porém, em caso de vitória, o Cruz-maltino irá aos 17 pontos e chegará a terceira posição, deixando o Botafogo fora da zona de classificação.



Já o Boavista amarga a lanterna da competição com apenas 2 pontos e nenhuma vitória. No entanto, por causa da derrota do Resende, no sábado, a equipe de Saquarema, se vencer hoje, sairá da zona de rebaixamento.



Bom momento



O Vasco está de bem com a sua torcida. Além de ter se classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, na última quinta, o time de Maurício Barbieri vem apresentando um bom futebol. Foram 13 gols marcados nos últimos 5 jogos e apenas dois sofridos. A única derrota foi no clássico contra o Fluminense, mas a equipe foi melhor durante boa parte do jogo.



Escalações

Vasco - Técnico Maurício Barbieri



O Vasco deve ir à campo com o mesmo time que venceu o Trem-AP por 4 a 0, na última quinta-feira. A única dúvida é no meio-campo, Nenê foi testado e pode ser titular na vaga de Alex Teixeira.



Provavel escalação: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Miranda, Léo, Lucas Piton, Rodrigo, Jair, Alex Teixeira, Gabriel Pec, Erick Marcus e Pedro Raul.



Boavista - Técnico Leandrão



O Boavista vem com alguns problemas para enfrentar o Vasco. No último jogo, contra o Audax, o time de Leandrão teve três jogadores expulsos e um suspenso por terceiro cartão amarelo. São eles: Matheus Alessandro, Israel, Peu e Jairo.



Provavel escalação: Fernando, Leonardo, Rangel, Elivelton, Lucas Lucena, Felipe Dias, Wandinho, Ryan, Marquinhos, Carlos Daniel e Pablo.

Transmissão

O jogo terá transmissão da Cazé TV, mas você poderá acompanhar tudo o que rola de melhor na partida aqui, no tempo real da VAVEL Brasil.