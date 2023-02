Henrique Almeida sai do banco, decide e América-MG vence clássico contra Cruzeiro

O América-MG mantém o 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro e no clássico ao conquistar a sua quinta vitória sobre o Cruzeiro, desta vez pelo placar de 1 a 0, no Mané Garrincha, pela terceira rodada do Estadual. Henrique Almeidasaiu do banco para garantir o triunfo alviverde.

Gol anulado

O Coelho começou ameaçando, rondando a área adversária, Felipe Azevedo tentou surpreender o arremate de longe, mas mandou à direita do gol. O Cabuloso buscava responder, passou a ganhar espaço e ter o controle do jogo e não demorou para encontrar o caminho das redes em lance chorado. Nikão recebeu de calcanhar e colocou Bruno Rodrigues para correr. O atacante driblou Cavichioli, tentou tirar de Maidana, que mesmo estando no chão e em cima da linha, chegou a encostar na bola, que voltou para o camisa 9 escorar. Contudo, o assistente levantou a bandeira e assinalou impedimento, confirmado pelo VAR.

Com dificuldades de segurar a bola, o América pouco chegava ao ataque, diferentemente do que acontecia com a Raposa, que ainda tinha como alternativa as chegadas em cobranças de faltas, sempre próximas a meta, mas não soube aproveitá-las. Num lance inesperado, o Alviverde quase ameaçou. Rafael Cabral errou na saída de bola e entregou nos pés de Benítez. O meia acionou Aloísio, que bateu tirando tinta da trave.

Foto: Mourão Panda/América-MG

Aproveitamento mantido

O panorama do segundo tempo foi aberto, no lá e cá, mas com o Cabuloso permaneço mais no seu lado ofensivo, criando boas jogadas pelo lado. A melhor delas veio com Wesley, ele dominou a bola com cabeça, colocou a redonda no chão, driblou Nino Paraíba e bateu colocado à esquerda do gol. Vagner Mancini resolveu dar gás novo para o ataque: Aloísio, Felipe Azevedo e Mateus Gonçalves deram lugares a Henrique Almeida, Dadá Belmonte e Matheusinho.

O Cruzeiro permanecia incomodando a defesa alviverde. Nikão finalizou na zaga. Wesley pegou a sobra, levou para a canhota e chutou buscando o canto. Cavichioli desviou de leve, o suficiente para salvar e ceder escanteio. O ritmo estrelado caiu, contudo, o Coelho não soube aproveitar com eficiência. E, numa arrancada de Wesley Gasolina, em contra-ataque, ele deixou para Bruno Rodrigues, que levantou na área. Wesley se jogou, mas não conseguiu chegar.

Aos 32, Reynaldo saiu jogando errado. Henrique Almeida recebeu logo em seguida, limpou o marcador e acertou o de Rafael Cabral. Paulo Pezzolano tentou reanimar o time estrelado, contudo, não surtiu efeito. Por pouco o marcador não foi ampliado. Em contra-ataque rápido, Matheusinho foi aberto na direita, ele tabelou com Martínez e cruzou da linha de fundo. Henrique Almeida cabeceia no meio do gol, o goleiro até chegou a defender, mas deixou a redonda entrar. O VAR chamou o árbitro para rever possível falta na origem da jogada, de Danilo Avelar sobre Gilberto, e anulou o tento na reta final.

Situação e o que vem por aí

Líder absoluto do grupo B, o América-MG possui nove pontos, enquanto o Cruzeiro é superado pelo Democrata GV e cai para segundo lugar do grupo C, somando quatro.

Na próxima terça-feira (7), o Coelho visita o Athletic, na Arena Unimed, às 20h (de Brasília). Um pouco mais tarde, precisamente às 21h30 (de Brasília), a Raposa recebe o Pouso Alegre, no Independência.