Com gol no fim do jogo, Atlético-MG vence Ipatinga e segue 100% no estadual

Em um jogo de muita movimentação e desgaste físico por conta da temperatura, o Atlético-MG mais uma vez saiu vitorioso nos últimos minutos de partida. O alvinegro superou o Ipatinga pelo placar de 1 a 0, com gol marcado pelo lateral esquerdo Rubens, chegou aos nove pontos no Grupo A do Campeonato Mineiro e abriu quatro de vantagem em relação ao Athletic, segundo colocado.

Após 12 anos, as duas equipes voltaram a se enfrentar pelo Campeonato Mineiro. O estádio Ipatingão recebeu um bom público, e os torcedores presentes viram em campo um jogo de boas chances criadas, principalmente pelo time visitante.

O Galo, que aproveitou o jogo de hoje para rodar o elenco e poupar alguns titulares como Hulk e Allan, foi a campo com seis mudanças em relação ao jogo contra o Tombense. Do outro lado, o Ipatinga fazia a sua estreia no estadual após o imbróglio que envolveu o clube no STJD.

Galo pressiona na primeira etapa, mas esbarra na boa atuação do arqueiro adversário

Mesmo jogando fora de casa, o Atlético dominou as ações do jogo desde o início. O alvinegro teve mais posse de bola e criou as principais chances de gol. O Ipatinga por sua vez encontrava dificuldades nos poucos momentos em que tinha a bola, e não conseguiu finalizar na meta defendida pelo goleiro Everson

Com menos de um minuto de jogo, o Galo chegou ao ataque pela primeira vez em jogada pelo lado direito com Paulo Henrique, que cruzou para Hyoran finalizar, mas a defesa do goleiro Gabriel impediu o primeiro gol.

Aos 7 minutos, Ademir recebeu um ótimo passe de Eduardo Sasha e apareceu livre na cara do gol, mas Gabriel salvou o Ipatinga. No rebote, Igor Gomes viu o goleiro fora do gol e chutou de primeira, mas o lateral Bruno do Ipatinga desviou para escanteio.

Cinco minutos mais tarde, Igor Gomes encontrou um bom passe para Paulo Henrique, que cruzou rasteiro para a pequena área, mas a defesa ipatinguense apareceu novamente para tirar a bola e afastar o perigo.

Pressionando em busca do primeiro gol nos primeiros 20 minutos de jogo, o Galo chegou mais uma vez com perigo. Rubens encontrou Hyoran livre na entrada da área e tocou para o meia, que chutou forte para mais uma defesa importante do goleiro Gabriel.

Aos 27, Hyoran quase marcou um gol olímpico, porém Gabriel apareceu novamente e evitou o gol atleticano. Depois disso, o Galo seguiu controlando a partida, mas voltou a chegar próximo de marcar o gol somente aos 40, novamente pela bola aérea. Em mais um escanteio cobrado por Hyoran, Nathan Silva chegou cabeceando, e a bola passou com muito perigo próximo do travessão.

A primeira boa oportunidade do Ipatinga chegou aos 43 minutos. Após cruzamento pelo lado esquerdo de ataque, Marioto dividiu com Réver e desviou a bola, que passou perto do gol de Everson.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Paulo Henrique fez uma boa jogada pela direita e cruzou para área, mas Eduardo Vargas chegou atrasado e não conseguiu finalizar para o gol.

Ipatinga cresce na segunda metade, mas o alvinegro marca no fim

No começo do segundo tempo, o Ipatinga, mesmo com pouca posse de bola, se soltou mais em campo e criou chances de gol. O Galo, por outro lado, viu o ritmo de jogo cair, e que se refletiu nas poucas jogadas ofensivas que o time realizou nos 15 primeiros minutos.

A primeira oportunidade de gol do Galo veio aos 4 minutos, com o lateral Paulo Henrique, que cortou pra dentro, achou espaço e finalizou de canhota. A bola, porém, chegou sem força nas mãos do goleiro ipatinguense.

Aos 8, foi a vez do Ipatinga chegar com perigo. Em ótima jogada construída pelo lado esquerdo, Marioto apareceu novamente na área e cabeceou com perigo, mas Everson apareceu e espalmou a bola para escanteio.

Em busca da vitória, o técnico Eduardo Coudet promoveu mudanças no time durante a segunda etapa, primeiro com as entradas de Paulinho, Edenilson e Pedrinho nos lugares de Eduardo Sasha, Igor Gomes e Ademir. Ao longo da segunda etapa, Pavón e Calebe também entraram na partida.

O Galo voltou a responder aos 18, outra vez explorando os cruzamentos para a área. Novamente Rubens apareceu pelo lado esquerdo e lançou para Paulinho, que cabeceou com perigo.

Dois minutos mais tarde, o Ipatinga quase abriu o placar com Nadson. Após roubada de bola próximo da grande área, o meia recebeu o passe de Carlos Daniel e chutou rasteiro, mas a bola passou raspando a trave direita.

Aos 29, o zagueiro Réver subiu para o ataque e fez um belo lançamento para Vargas, que apareceu livre nas costas da marcação ipatinguense na pequena área. Porém, antes de finalizar, o chileno se desequilibrou e acabou chutando fraco, mas ainda assim com perigo para mais uma intervenção do goleiro Gabriel. Três minutos depois, Paulinho fez boa tabela com Pedrinho e finalizou da meia lua, porém o chute passou por cima do gol.

O gol atleticano veio aos 43 minutos do segundo tempo. Pedrinho cruzou para a área e Rubens apareceu livre para finalizar. Apesar de errar a finalização com a perna esquerda, a bola continuou com o lateral, que chutou com a perna direita e mandou a bola para as redes.

O Ipatinga por muito pouco não chegou ao empate nos acréscimos. Marioto apareceu novamente na área e cabeceou perigosamente, mas Everson mais uma vez apareceu de forma providencial e fez mais uma grande defesa, evitando o gol da equipe mandante.

Próximos compromissos

O Galo volta a campo nesta quarta-feira (8), quando jogará no Independência contra o Democrata de Sete Lagoas, às 19h15. Já o Ipatinga irá a Poços de Caldas encarar a Caldense, também na quarta-feira, às 20h, no estádio Dr. Ronaldo Junqueira.