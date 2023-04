Flamengo anuncia a contratação de Jorge Sampaoli

O Flamengo anunciou, na noite desta sexta-feira (14), um acordo com o técnico Jorge Sampaoli para o comando técnico do time. O treinador argentino assume o lugar deixado por Vítor Pereira.

Jorge Sampaoli chega ao Rio de Janeiro neste fim de semana para iniciar os trabalhos no comando do Mais Querido. O contrato do treinador vai até dia 31 de dezembro de 2024.

O plano A do Flamengo era na verdade outro Jorge: Jesus. Entretanto, o técnico português campeão na passagem pela Gávea em 2019 tem contrato com o Fenerbahçe até o fim do campeonato turco, que termina em maio. Assim, o Rubro-Negro precisaria esperar cerca de um mês e meio para fechar com o treinador, o que não foi viável para a diretoria.

Jorge Jesus é deixado de lado; Sampaoli chega ao Rio no fim de semana

O Mengão intensificou as conversas com Sampaoli após mais uma derrota, desta vez para o Maringá e sem o técnico Vítor Pereira, uma vez que Mário Jorge comandou a equipe na Copa do Brasil. Em maus lençois no torneio, os dirigentes entenderam que precisavam agir rápido.

Durante a semana, um áudio de Jorge Jesus vazou revelando negociações com os cariocas, mas as conversas não foram pra frente. Porém, após mais um vexame, a espera por "JJ" foi descartada, dando lugar ao plano B: o argentino Jorge Sampaoli, que já teve duas passagens pelo futebol brasileiro, estando à frente de Atlético-MG e Santos.

Por Santos e Atlético-MG, Jorge Sampaoli somou 109 jogos, com 61 vitórias, 23 empates e 25 derrotas, o que rendeu ao treinador um total de 63% aproveitamento, somando as passagens no clube mineiro e paulista.

Flamengo anuncia Jorge Sampaoli; veja a nota oficial do Rubro-Negro

"O Clube de Regatas do Flamengo comunica que assinou acordo com o técnico Jorge Sampaoli para dirigir o elenco de futebol profissional até 31 de dezembro de 2024."