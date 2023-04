Na altitude de Quito, Flamengo sofre virada e perde para estreante Aucas

Vexame. Essa é a palavra que pode ser utilizada para definir a estreia do Flamengo na Libertadores 2023. Atuando contra um estreante na competição, o Rubro-Negro não foi capaz de superar a altitude de Quito e o time do Aucas, onde levou a virada por 2 a 1, começando com derrota no torneio.

Atual campeão da Libertadores, o Mais Querido tinha expectativas altas até mesmo para uma estreia com time reserva e atuando a mais de 2.800m de altitude. Matheus França chegou a abrir o placar, mas em falhas no segundo tempo, o Flamengo levou a virada.

Matheus França marca golaço no primeiro tempo, mas Flamengo sofre no segundo

Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

O primeiro tempo foi bem morno, com o Flamengo tendo poucas oportunidades. O Aucas explorava alguns contra-ataques, mas também passou longe de levar perigo. Nas poucas chances que teve, o time equatoriano perdeu, mas estava impedido.

Na reta final do primeiro tempo, Matheus França apareceu em jogada individual para abrir o placar. Aos 39, ele driblou dois jogadores, invadiu a área e bateu na saída de Galíndez para abrir o placar: 1 a 0. O Rubro-Negro foi para o intervalo acreditando que seria um segundo tempo tranquilo.

Não foi. O time começou tomando sufoco e o Aucas parecia estar com fôlego a 100%. Levando mais perigo, os mandantes logo chegaram ao empate. Aos 13, Castillo também aproveitou um espaço na entrada da área e bateu no canto, sem chances para Santos.

Logo em seguida, o Aucas marcou pela segunda vez, mas o tento foi anulado. O juiz pegou uma falta no lance do gol após revisão do VAR. Entretanto, a marcação foi confusa e nem mesmo os jogadores entenderam.

Vítor Pereira resolveu mexer na equipe, mas só piorou. O Rubro-Negro, além de não criar chances, dava muitos espaços, e foi assim que levou a virada. Aos 40 do segundo tempo, Órdoñez foi lançado e a zaga do Fla bateu cabeça. Santos saiu atrasado e o atacante do Aucas tocou na saída do arqueiro para virar: 2 a 1.

Próximo compromisso do Flamengo

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (9), às 18h, pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Na primeira partida, o time de Vítor Pereira venceu o Fluminense por 2 a 0. Agora, pode perder até pelo placar mínimo para levantar a taça.