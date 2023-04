Com gol de Love nos acréscimos, Sport vence Retrô pelo jogo de ida da final do Pernambucano

Na tarde deste sábado (15), o Sport venceu o Retrô por 2 a 1, na Arena de Pernambuco, pela partida de ida da finalíssima do Campeonato Pernambucano. Jorginho e Vagner Love anotaram para o Leão. Jonas fez para a Fênix.

Sport domina e marca, mas Fênix deixa tudo igual

O jogo começou com o Leão dominando, se impondo e criando as principais ações iniciais. Aos 3, lá vem ele, o cara do amor, sim Vagner Love recebeu cruzamento de Jorginho e cabeceou, mas passou direto por cima do gol. Na sequência, em passe errado do goleiro Jean, Jorginho roubou a bola e passou para Juba, que devolveu, Jorginho driblou o goleiro do Retrô e chutou, mas Guilherme Paraíba mandou para escanteio, na cobrança, Juba cruzou para Sabino cabecear na trave.

O Leão seguia incendiando a partida, já a Fênix seguia resiliente, buscando se defender a todo custo. Aos 16, Love recebeu de Jorginho e marcou para os visitantes, porém, estava impedido, com isso o gol foi anulado. Na sequência, Jorginho cruzou para Vagner Love, que cabeceou para defesa de Jean, na sobra do rebote, Fabinho aproveitou, abrindo o placar para o Sport.

Nos acréscimos, a Fênix conseguiu o empate. Jonas chutou no canto do gol, sem chances para Renan, deixando tudo igual na Arena de Pernambuco.

Gol no final decide para o Leão

A partida recomeçou, com ambas equipes se impondo, e dividindo a posse de bola. Aos 6, Radsley cobrou falta à meia altura e quase virou o jogo para o Retrô, porém, Renan fez bela defesa. Na sequência, o Leão respondeu com Jorginho que chutou cruzado e rasteiro, mas a bola foi para fora.

Os comandantes começaram a mexer nos seus tabuleiros, e Ederson Moreira acabou acertando em escolha. Aos 36, Facundo Labandeira, que entrou no segundo tempo, cruzou para a área, mas Jean, desviou a bola e evitou que Juba, que estava livre na área, marcasse o segundo do Sport.

Na sequência, Vagner Love roubou a bola na área e chutou para defesa de Jean, no rebote, Jorginho chutou rente à trave, mas para fora. Nos acréscimos, Felipinho fez boa jogada individual, chutou e a bola sobrou para ele, Vagner Love ampliar a vantagem do Leão, decretando um 2 a 1 na Arena Pernambuco.

Mas, e agora?

Com o resultado, o Sport fica em vantagem e joga por um empate dentro de casa para levantar a 43ª taça de campeão estadual. O Retrô, em desvantagem, para buscar o inédito título, precisa no mínimo vencer o Leão por um gol de diferença, porém, se derrotar o adversário por mais, será Campeão.

Próximos Jogos

Antes do duelo de volta do Pernambucano, o Sport tem outra decisão pela frente, trata-se do jogo de ida da final da Copa do Nordeste que a equipe disputa contra o Ceará na próxima quarta-feira (19), às 21h30, na Arena Castelão. Já o Retrô terá a semana cheia para se preparar para o segundo jogo da decisão do Estadual, que só acontece no próximo sábado (25), às 16h30, na Ilha do Retiro.