Caixinha critica mentalidade do Braga e apoia goleiro Cleiton

Na noite desta segunda-feira (20), o Red Bull Bragantino foi despacho pelo Água Santa pela semifinal do Paulistão. Após empate em 1x1 no tempo normal, o Netuno superou o Massa Bruta nas penalidades.

O Braga, que não chega a uma final de estadual há mais de 32 anos, teve uma postura que não agradou seu treinador, Pedro Caixinha, dentro de campo. O português ressaltou a dificuldade da equipe em campo e dissertou sobre a mentalidade da equipe.

"Foi a parte dois do jogo contra o Ypiranga. A equipe não teve a atitude correta na forma de encarar a partida. A derrota não tem a ver com posicionamento do Bruninho, com posicionamento do Gustavinho. Esta não é a nossa imagem. Temos que começar a ter uma cobrança superior, mudar o padrão da realidade. Este vai ser meu trabalho agora. Criar uma mentalidade diferente, em termos daquilo que é ser competitivo. O Ypiranga foi mais competitivo e ganhou. O Água Santa foi mais competitivo e ganhou", disse o treinador.

Caixinha também falou sobre a importância do apoio ao goleiro Cleiton, que falhou no primeiro gol e não fez um bom campeonato estadual.

"Erros fazem parte da vida. Temos que continuar a dar esse apoio. Não podemos deixar de ter uma atitude competitiva. Isso não podemos. Temos que apoiar os jogadores quando erram. Queremos que arrisquem, temos que apoiá-lo. Foi uma má decisão, sim, mas vamos continuar a apoia-lo", afirmou.

Após a falha, Cleiton desativou seus perfis nas redes sociais e saiu de campo sem dar entrevistas.

O massa bruta se concentra, agora, na disputa do Brasileirão e da Copa Sudamericana. A equipe conhecerá seus adversários da competição internacional no sorteio do próximo dia 27, a partir das 10h30 da manhã.