Apesar da derrota, Sampaoli enxerga evolução no Flamengo e cita complexidade sobre ideia de jogo

O Flamengo encarou o Internacional pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, e perdeu pelo placar de 2 a 1. Com o resultado, o Rubro-Negro se mantém com três pontos mas já demonstra uma evolução considerável com a chegada do técnico argentino Jorge Sampaoli.

Em entrevista coletiva, o treinador do clube carioca diz enxergar sua equipe como a melhor da partida, mas pontuou que faltou melhorar a conclusão das jogadas.

"Eu penso que o time melhorou durante o jogo, teve muita possibilidade de fazer mais de um gol, mas o futebol é contundência. Com tanto domínio, o time tinha que ter finalizado mais. Faltou eficácia no último toque"

Ainda na coletiva, Sampaoli continuou valorizando sua equipe, o técnico pontuou o que achou do Internacional em campo e respondeu às perguntas que o questionavam sobre as substituíções.

"Eles (Internacional) estavam muito felizes com o empate. Em dois laterais, nos converteram dois gols. O Internacional creio que foi melhor nos primeiros minutos do segundo tempo, aí eu troquei alguns jogadores. Futebol é isso."

"Minha obrigação, como treinador, é trocar quando a equipe não é protagonista. Nos primeiros minutos do segundo tempo, o time não foi protagonista, eu troquei."

Sampaoli também respondeu a opção por tirar o atacante Pedro do jogo.

"A substituição foi porque o time precisava de mais volume. Eu vi que o time estava neutro e quando eu vejo que o time está neutro eu tomo decisões. Era um centroavante ou outro."

O comandante Rubro-Negro foi questionado sobre o tempo que terá para implantar a metodologia de trabalho no clube da Gávea.

"Quando um treinador pega um time que vem de outra preparação, é um risco muito grande para mim, instalar uma ideia, e a ideia se vai se sustentar na eficácia. Pela forma dos jogadores, como estão, propor um jogo de ida e volta é muito complexo"

O Flamengo volta à campo na próxima quarta-feira (26) às 21h30, quando receberá o Maringá no Maracanã, em jogo da volta da Copa do Brasil, e precisa reverter o placar (perdeu a partida de ida por 2 a 0).