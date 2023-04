Maurício marca golaço no fim e Internacional vence Flamengo de virada

Em confronto válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Internacional recebeu o Flamengo neste domingo (23) e contou com dois gols do Maurício para vencer a equipe carioca por 2 a 1. Gerson marcou o tento flamenguista.

Com a vitória, o Internacional se recuperou na competição e conquistou o primeiro triunfo na Série A 2023, chegando aos quatro pontos na competição. O Flamengo estacionou nos três pontos com a derrota, ficando na 4º colocação e podendo perder posição ao decorrer da rodada.

Primeiro tempo de poucas chances

A etapa inicial ficou marcada pela falta de criatividade dos dois times. Aos 6', a primeira boa finalização do Flamengo. Everton Ribeiro cobrou falta direto e Keiller espalmou para escanteio. Aos 16', Gabigol recebeu passe do Gerson e marcou o gol para o Flamengo, mas após revisão do VAR, foi anulado por impedimento.

Segundo tempo movimentado

Diferentemente do primeiro, a etapa final teve grandes oportunidades para os dois times. Aos 6', Renê recebeu na linha de fundo e cruzou voltando para dentro da área para Pedro Henrique, que finalizou por cima do gol rubro-negro.

Aos 11', Everton Ribeiro soltou um canudo da entrada da área e a bola passou muito perto da trave esquerda do Keiller. O primeiro gol do jogo aconteceu aos 17', quando Gabigol finalizou dentro da área, a defesa do Inter bloqueou e no rebote, Gerson mandou para o fundo do gol para abrir o placar no Beira Rio.

O Inter empatou logo na sequência, aos 21'. Alan Patrick fez boa jogada individual dentro da área e achou Maurício, que finalizou no primeiro toque e empatou o confronto em Porto Alegre.

A emoção ficou reservada para o final. Aos 50', depois do escanteio cobrado na área por Everton, Matheus França subiu mais alto que a defesa do Internacional e desviou para o gol, mas a bola explodiu no poste colorado.

O Inter virou o duelo aos 52', quando em contra-ataque com velocidade, a defesa do Flamengo afastou mal e a bola sobrou para Maurício, que dominou e tocou por cobertura para fazer um golaço no Beira Rio e virar o jogo para o Colorado.

Próximos jogos

Os dois times mudam a chave na próxima partida e focam na Copa do Brasil. O Flamengo recebe o Maringá no Maracanã na próxima quarta-feira (26), às 21h30. O Internacional joga no dia seguinte, na quinta-feira (27), às 20h, contra o CSA, no Rei Pelé, em Alagoas.