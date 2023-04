Fortaleza e Internacional estreiam no Brasileirão com empate

Tudo igual no Castelão. Neste sábado (15), Fortaleza e Internacional começaram a sua caminhada no Campeonato Brasileiro com um empate por 1 a 1. Em um jogo movimentado, apenas na segunda etapa, Wanderson abriu o placar para os colorados, mas logo em seguida sofreram igualdade com Moisés.

Jogo morno e nada de gols na primeira etapa

Com apoio da torcida, o Fortaleza já deixou o seu recado, nos primeiros minutos. Em cobrança de falta pela meia esquerda, Calebe tentou no canto esquerdo e John fez uma grande defesa, mandando pra escanteio.

A partir da metade do jogo, o Inter dominava as ações e até deixando a defesa adversária em apuros. A chance mais perigosa surgiu em uma cabeçada de Pedro Henrique, que raspou o poste esquerdo. Logo em seguida, Wanderson arriscou, mas Fernando Miguel segurou sem problemas.

Apenas na reta final que o Fortaleza voltou a incomodar os defensores visitantes e aos 40 minutos, a chance mais complicada. Em cruzamento de Tinga, Thiago Galhardo , mesmo deitado, tocou em direção ao gol, mas bateu no próprio companheiro Lucas Sasha e o goleiro John tirou em cima da linha.

Após esse lance, Galhardo sentiu uma lesão e precisou ser substituído, deixando os tricolores apreensivos. Em uma boa troca de passes, Inter ainda chegou com Baralhas, ele bateu firme e a bola tirou tinta do travessão. No entanto o placar permaneceu zerado, em um primeiro tempo de poucas emoções.

Wanderson marca, mas Moisés iguala o marcador

O segundo tempo começou lá e cá, com as equipes tendo chances de sair na frente no marcador. Primeiramente, Alemão arriscou de fora, mas Fernando Miguel segurou. O Fortaleza respondeu com Calebe, que costurou a defesa, mas jogou nas mãos de John.

No entanto, o Inter foi fatal na sua resposta. Em contra-ataque rápido, Alan Patrick tocou na direção de Wanderson, que meteu colocado: 1 a 0. Não deu tempo nem dos colorados comemorarem a abertura do marcador e já sofreram o empate. Em bola pipocada na área, John tirou mal, Lucero ficou com a sobra e ajeitou de barriga pro Moisés, que estufou a rede: 1 a 1.

A partir desse momento, o Leão aproveitou o calor da torcida e partiu pro ataque. Foi então que Calebe, pegou uma sobra e meteu de primeira, John fez uma defesa espetacular. O Colorado buscava o contra ataque e em um desses, Wanderson recebeu livre na esquerda e quando era pra se consagrar, mandou nas mãos de Fernando Miguel.

Na parte final, a equipe cearense esteve mais presente no campo ofensivo e aos 40 minutos, Pochettino recebeu de Moisés e chutou firme, John mais uma vez espalmou. Pikachu ainda tentou no último minuto, em uma cobrança de falta, mas passou no lado da trave. Diante disso terminando mesmo tudo igual, na abertura do campeonato para as duas equipes.