Tchê Tchê comemora gol marcado na vitória do Botafogo: “A gente vem evoluindo”

O volante Tchê Tchê viveu uma noite especial nesta segunda-feira (25), em Salvador. Foi dele o gol que deu a vitória do Botafogo contra o Bahia, por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão.

Após a partida, o camisa 6 falou sobre o gol, o bom começo do Glorioso no Brasileirão e o seu crescimento pessoal no clube. Esse foi o segundo gol consecutivo do jogador.

“Fico feliz pela vitória. Uma concorrência boa (no meio de campo). Não tem muita vaidade. A gente torce independente de sair jogando ou não. Claro que todo mundo quer jogar e eu não sou diferente. Não posso ser hipócrita de falar que não. Mas é isso, quando a gente tiver as oportunidades, é entrar dentro de campo para tentar resolver o jogo. Fico feliz por isso ter acontecido hoje. Eu tinha marcado já na última partida (contra o César Vallejo na Copa Sul-Americana), acho que é sempre bom a gente estar sempre marcando”, falou Tchê Tchê.

Em seguida, o volante completou falando sobre a força defensiva que o Botafogo tem demonstrado nos últimos jogos

“A gente vem forte defensivamente e estamos tendo um bom padrão, agora com uma evolução do terço final. A gente vem evoluindo, marcando mais vezes durante a partida. Então, isso facilita porque uma das nossas características é tomar poucos gols”, finalizou.

Próximo compromisso do Botafogo

A vitória fez com que o Botafogo assuma a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com seis pontos, empatado com o líder Fluminense, mas atrás devido aos critérios de desempate.

O clube carioca volta a campo nesta próxima quinta-feira (27), às 19h30, para enfrentar o Ypiranga, pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. Na ida, o Fogão venceu os gaúchos por 2 a 0, com dois gols do meia Eduardo.