Fora de casa, Botafogo bate Bahia e chega a dez jogos invicto

Na noite desta segunda-feira (24), o Botafogo foi à Itaipava Arena Fonte Nova e derrotou o Bahia por 2 a 1. Júnior Santos e Tchê Tchê marcaram para o Alvinegro, enquanto Vítor Jacaré descontou para o Tricolor de Aço.

Com a vitória, o Fogão se juntou ao Fluminense como únicos times que estão 100% no Campeonato, enquanto o Bahia continua figurando nas últimas posições da tabela.

Jogo de golaços

Os donos da casa tomaram a iniciativa, e a primeira boa chance veio logo aos 7 minutos, em cruzamento de Chávez. Everaldo cabeceou, mas no meio do gol, facilitando o trabalho de Lucas Perri. Aos 22, Cauly tabelou com Yago Felipe e arrancou, mas errou ao tentar o passe. A bola foi mal afastada e voltou de presente para o camisa 8 rolar para Ademir, que mandou por cima.

Se o Tricolor Baiano não foi às redes, o Botafogo sim. Aos 28, Júnior Santos recebeu no campo de defesa, avançou pela direita, tabelou com Tiquinho Soares, limpou a marcação e abriu o placar. Contudo, o Bahia igualou ainda na primeira etapa.

Chávez avançou e cruzou rasteiro, a defesa do Botafogo não conseguiu afastar, e a bola encontrou Vítor Jacaré, que deixou João Victor no chão e fuzilou de perna esquerda para empatar.

Fogão conta com o banco e a sorte

Logo no início da segunda etapa, Danilo Barbosa tocou para Júnior Santos, que quase marcou pela segunda vez, agora de fora da área. Aos 29, Arthur Sales armou contra ataque e enfiou para Biel, que chutou forte. Lucas Perri fez milagre e evitou que o Bahia tomasse a frente.

Logo na sequência, Luis Henrique ajeitou para Tchê Tchê que também usou o pivô de Tiquinho Soares para ajeitar e aplicar uma bela chapada no canto esquerdo de Marcos Felipe. Em seguida, Di Plácido quase ampliou em chute de longa distância, defendido pelo arqueiro do Bahia.

Aos 44, o Tricolor de Aço teve a chance do empate. Cauly arriscou da meia-lua e a bola explodiu em seu companheiro Biel, sobrando para Kayky. O atacante buscou o canto, mas tirou demais e acabou mandando para fora.

Classificação e próximos jogos

Desta forma, o Fogão chegou ao seu segundo triunfo e ocupa a vice-liderança, atrás do rival Fluminense pelo saldo de gols. O próximo compromisso do Alvinegro é na quinta-feira (27), pela Copa do Brasil, contra o Ypiranga.

Já o Bahia se complicou na tabela, permanecendo em 18º. O Tricolor de Aço volta a campo também na quinta-feira, pelo torneio nacional eliminatório, diante do Volta Redonda.