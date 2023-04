Botafogo vence Ypiranga fora de casa e abre boa vantagem na Copa do Brasil

Não foi uma grande exibição, mas foi um resultado importante para o Botafogo. A equipe alvinegra foi à Erechim enfrentar o Ypiranga nesta quarta-feira (12) e saiu com a vitória no jogo de ida da Terceira Fase da Copa do Brasil. Com dois gols de Eduardo, o Glorioso fez 2 a 0 e abriu boa vantagem para a partida da volta.



A equipe de Luis Castro, que teve seu nome gritado pelos torcedores, deixou muitos espaços e cometeu alguns erros de passe. Mas, vale ressaltar que o estado do gramado no Colosso da Lagoa era ruim, o que dificultou a bola correr. Porém, mesmo com esses problemas, o Botafogo foi valente, ofensivo e contou com brilho de Eduardo para vencer.



Com esse resultado, o Ypiranga precisará ganhar por dois gols de diferença para levar o confronto para as penalidades. Em caso de vitória por três ou mais gols, o time gaúcho passará de fase. O jogo da volta será realizado daqui a duas semanas, no dia 25 de abril, às 19h30.

Muitos espaços no primeiro tempo



Botafogo e Ypiranga fizeram uma primeira etapa movimentada e com algumas boas oportunidades para ambos. No entanto, apenas o Botafogo conseguiu colocar a bola nas redes. E foi logo no início.

Aos 4 minutos, em jogada envolvente, Di Placido cruzou pra Tchê Tchê que chutou. O goleiro Caíque espalmou, mas, no rebote, Eduardo mandou para dentro, 1 a 0.



Com o placar desfavorável, o Ypiranga precisou se soltar. A equipe da casa explorou os erros de passe do Botafogo, as brechas na defesa e conseguiu construir algumas jogadas. Aos 15 minutos, João Pedro recebeu na entrada da área e obrigou Lucas Perri a fazer boa defesa.



Se de um lado o Botafogo cedia muitos espaços, do outro o Ypiranga repetia a dose. Aos 27, Luís Henrique fez fila, finalizou, mas Caíque defendeu. Dez minutos depois, aos 37, Luís Henrique teve mais uma boa chance. Ele ficou de frente para Caíque, mas chutou torto. Vale salientar que o gramado prejudicou o atacante.



No final, o Ypiranga perdeu sua melhor chance. João Pedro cobrou falta na área, Heitor cabeceou e Lucas Perri fez um milagre. No rebote, Islan tentou finalizar caido no chão, mas o goleiro do Botafogo voou para evitar o empate.

Eduardo faz mais um

O segundo tempo teve menos chances que o primeiro. A primeira chegada só aconteceu aos 18 minutos. Depois de cobrança de escanteio, Adryelson cabeceou, a bola bateu no travessão e depois na trave esquerda. No rebote, o Ypiranga tentou de novo, mas Lucas Perri ficou com ela.



As equipes continuavam chegando com certa facilidade ao ataque, mas sem oferecer muito perigo. O time gaúcho parecia mais ligado no jogo, em busca do empate. Mas foi o Botafogo que conseguiu ampliar.



Aos 35, Júnior Santos invadiu a área e disputou com os zagueiros. A bola ficou viva para Eduardo que matou na coxa e virou belo chute de direita. Caíque ainda tentou pegar, mas ela morreu no fundo das redes. 2 a 0 Botafogo.



Depois do gol o Ypiranga desanimou e não conseguiu mais chegar ao gol de Lucas Perri. O Botafogo só administrou e segurou a vantagem. AInda deu tempo para Luis Castro ouvir o reconhecimento da torcida que gritou seu nome nos minutos finais.

Próximos jogos



O Botafogo vai a campo no sábado, às 18h30, contra o São Paulo, no Nilton Santos. O jogo será válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Ypiranga terá 15 dias de descanso. A equipe gaúcha terá como próximo compromisso o jogo da volta contra o Glorioso, no dia 27 de abril, às 19h30, no Rio.