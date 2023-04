São Paulo anuncia contratação de Dorival Junior

O São Paulo chegou a um acordo para a contratação do técnico Dorival Junior, na manhã desta quinta-feira (20). Dorival chega ao tricolor paulista para substituir Rogério Ceni, e obtém a sua segunda passagem pela equipe, após ter encerrado seu vinculo com o Flamengo há quatro meses, onde conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil em 2022.

Dorival Junior e São Paulo

Na sua primeira passagem pelo São Paulo, o comandante teve 40 jogos, com 17 vitórias, 11 empates, e 12 derrotas, totalizando um aproveitamento de 51,6%. Para a segunda trajetória, conforme apurado pelo UOL, o técnico deve assinar um contrato até o final de 2024. Julio Casares, presidente do clube, fez questão de viajar para Florianópolis para fechar o acordo com o técnico, que daqui a 5 dias completará 61 anos.

Queda de Rogério Ceni

Rogério Ceni foi demitido na tarde da ultima quarta-feira (19), após muita pressão da torcida com os resultados e desempenho da equipe em campo, o treinador deixou o clube 1 ano e 6 meses depois de ter assumido o cargo, e não conquistou nenhum titulo durante o período. Alguns resultados como, o empate sem gols em casa contra o Ituano, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e a derrota para o Botafogo, pela estreia no Campeonato Brasileiro tornaram insustentável a permanência do técnico.

O futuro da equipe

O São Paulo já deve ter seu novo treinador a disposição no próximo jogo, e ele deve ter bastante trabalho para preparar a equipe em três competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana.

Para iniciar a maratona, o tricolor paulista recebe o América Mineiro no Morumbi, sábado (22), pela segunda rodada do Campeonato nacional. No meio de semana, terça-feira (25), o time terá o segundo jogo da terceira fase da competição contra o Ituano, fora de casa. Já pela competição continental, a equipe precisará superar Tolima, Tigre e Puerto Cabello em seu grupo.