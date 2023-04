Palmeiras vira contra Tombense e abre vantagem para o jogo da volta

Na noite desta quarta-feira (12), o Palmeiras recebeu no Allianz Parque o Tombense em confronto válido pela Copa do Brasil. Os mineiros tomaram a frente, mas os donos da casa reverteram o placar e levam boa vantagem para o jogo da volta.

Filme repetido

O adversário se segura no início, consegue abrir o marcador e sofre a virada no Allianz Parque. Parece o roteiro de um jogo passado do Palmeiras, mas ocorreu novamente hoje. O time de Abel Ferreira, que conseguiu reverter a suspensão recebida na Supercopa e esteve à beira do campo hoje, reverteu novamente um placar negativo.

Os mandantes até começaram melhor e desperdiçaram boas chances com Endrick e Dudu logo no início. Assim, aos 9, o Valente de Tombos construiu boa jogada desde o campo de defesa, que terminou em cruzamento mal afastado por Gómez. Matheus Frizzo ficou com a sobra e fuzilou a meta de Weverton para abrir o placar.

Em seguida, Endrick teve, mas, na pequena área, mandou por cima do gol. Aos 22, Flaco López cabeceou e Felipe Garcia operou milagre, mas o auxiliar já havia marcado impedimento de Dudu no lance. Zé Rafael quase marcou por cobertura após desvio, com nova intervenção de Felipe.

O placar para o intervalo parecia definido, quando aos 36 Vanderlan recuperou a bola e encontrou o iluminado Gabriel Menino, que ajeitou e do meio da rua colocou no ângulo esquerdo. O VAR analisou possível falta do lateral esquerdo palestrino no lance, mas acabou validando o gol.

Apenas quatro minutos depois, novamente Vanderlan foi ao fundo e cruzou na cabeça de Flaco López, que cabeceou para virar o jogo e dar a vantagem ao Palmeiras.

Emoção até o final

Sem Rony, Veiga e com as substituições no decorrer do jogo, era de se esperar que o Palmeiras diminuísse o ritmo. Para o Tombense, voltar para Minas com uma desvantagem de um gol não era mau negócio, o que fez o jogo esfriar. O primeiro lance a levantar a torcida foi cobrança de falta de Zé Rafael aos 15, defendida por Felipe Garcia.

Aos 26, Giovani fez bela jogada e rolou para Richard Rios, que chutou para fora. Já aos 40, caminhando para o fim, a partida tomou um rumo inesperado. Rafael Navarro recebeu na área e foi derrubado por Wesley. Após revisão, Bruno Arleu de Araújo apontou a penalidade. Gustavo Gómez cobrou cruzado com categoria e fez 3 a 1.

Em seguida, após novo corte parcial da defesa Alviverde, Marcelinho acertou chute cruzado de primeiro e marcou mais um golaço para os mineiros. O árbitro de vídeo revisou possível impedimento de Fernandão no lance, mas a decisão de campo foi mantida.

Ainda houve tempo para mais. No apagar das luzes, Breno Lopes encontrou Gómez na área, que escorou de cabeça para Navarro ampliar. O quarto tento palestrino também teve análise do VAR, mas foi posteriormente confirmado, dando números finais ao confronto.

Próximos jogos

O jogo da volta acontece no dia 26, e até lá o Palmeiras terá três compromissos. O primeiro deles é em casa contra o Cuiabá, no sábado (15), pela estreia no Campeonato Brasileiro. Já o Tombense terá um jogo a menos, e no domingo (16), fora de casa, onde fará o primeiro jogo pela Série B deste ano.