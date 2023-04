Botafogo-SP bate o CRB e segue 100% na Série B

Com gols de Robinho e Tárik, o Botafogo-SP bateu o CRB por 2 a 0 neste sábado (29) e manteve o 100% de aproveitamento na Série B. Logo após a eliminação de ambos os times na Copa do Brasil, para Santos e Athletico-PR no meio de semana, as equipes se enfrentaram no estádio Santa Cruz, no interior paulista, pela terceira rodada, e o Pantera levou a melhor.

Robinho abre o placar

Após o árbitro José Mendonça da Silva Júnior conferir no VAR o toque na mão do zagueiro Gum, do CRB, aos 23 minutos do primeiro tempo, em uma penalidade, o Botafogo-SP abriu o placar. Robinho foi o responsável pela cobrança.

Vale ressaltar que o goleiro do time nordestino Diogo Silva, que foi deslocado na cobrança do atacante adversário, protagonizou um momento curioso no meio da semana em disputa de pênaltis na Arena da Baixada, ao perder duas vezes seguidas sua tentativa, chutando no mesmo lado.

Botafogo-SP amplia vantagem

O jogo entregou grandes emoções, jogadas táticas e substituições que formaram uma batalha entre os treinadores. Pressão do início ao fim de ambos os times, intercalando os momentos.

Logo após o primeiro gol, Gustavo Xuxa fez um belo chute que para nas mãos do goleiro. Aos 30 minutos, após receber bom cruzamento, Renato, atacante do time de Maceió, cabeceou a bola, mas parou em grande defesa do goleiro Matheus.

Na segunda etapa da partida, Falcão entrou no lugar de Juninho Valoura e tomou um amarelo 3 minutos depois por conta de uma entrada mais forte. Apenas 10 minutos depois de pisar em campo, fez outra falta dura, tomou o segundo cartão e foi expulso do jogo.

Com um a mais, o Botafogo-SP dominou o jogo. Aos 34 minutos, por pouco não ampliou quando o atacante Pedro Henrique acertou uma bola na trave.

Ao apagar das luzes, no último minuto do jogo, Tarik contou com a ajuda de um desvio do zagueiro adversário e ampliou a vantagem do time da casa para 2 a 0.

Classificação e próximos compromissos

Com isso, Botafogo-SP fica em terceira lugar e se junta a Vitória, Guarani e Criciúma como os únicos times 100% no campeonato (sem contar o Vila Nova que tem apenas um jogo).

Na quarta rodada, o Pantera enfrenta a Ponte Preta em Campinas, na terça-feira (2), às 19h.

Já o CRB, que receberá o Sampaio Corrêa no mesmo dia e horário, ainda não pontou em duas partidas.