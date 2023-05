Com chances desperdiçadas na etapa final, São Paulo fica no empate diante do Tolima pela Sul-Americana

Nesta terça-feira (2), pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, São Paulo e Tolima empataram em 0 a 0, no Estádio Manuel Murillo Toro, em jogo com chances desperdiçadas na etapa final.

Poucas chances de gol

Os primeiros 45 minutos foram bem discretos e com leve vantagem do time paulista na posse de bola. A segunda etapa portanto, com equilíbrio maior entre as equipes, foi marcada por tentativas falhas de contra-ataque.

Ao 63 minutos de jogo, Rodrigo Nestor liderou boa jogada que parou nos pés do zagueiro colombiano com ótima interceptação.

Mais perto do final do jogo, chance clara de gol pro São Paulo na pequena área, o jovem atacante Juan chutou e parou em uma grande defesa do goleiro Vargas.

Dorival Jr. começando a deixar sua marca nas escalações

Em sua quarta partida pelo time, o treinador repete decisões que podem indicar o que está por vir no decorrer da temporada para o time do Morumbi. Alisson no lugar de Wellington Rato vem sendo sua escolha neste começo de trabalho e preocupa muitos torcedores.

O jogador que ganhou a titularidade, por sua vez, não vem fazendo boas partidas, enquanto o outro está entrando e dando mais ritmo ao jogo na maioria das vezes. Como foi na Copa do Brasil quando fez o gol da classificação do Tricolor contra o Ituano.

Classificação e próximos compromissos

Apesar do empate amargo, o São Paulo segue na liderança do grupo D com sete pontos, enquanto o Tolima está logo atrás em segundo lugar com quatro. Só um se classifica diretamente para o mata-mata.

O Indio Pijao encara o Alianza Petrolera, pela Apertura do Campeonato Colombiano, no sábado (6), às 20h15. Já o Tricolor volta em campo neste domingo (7) às 16h contra o Internacional no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.