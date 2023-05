Sob o comando de Alberto Valentim, Atlético-GO encara Londrina pela Série B

Atlético-GO e Londrina se enfrentam nessa segunda-feira (8), em Goiânia, no estádio Antônio Accioly às 20h, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Assim como os animais que carregam o apelido, o Dragão está voando em cima na tabela e o Tubarão mergulhado lá em baixo.

O time goiano é o sexto colocado com oito pontos e vem de uma vitória importante contra a Chapecoense por 2 a 1. O rubro-negro tenta entrar de vez no G-4 já que apenas uma vitória o deixaria em tal condição.

Já a equipe paranaense, ocupa a 17ª colocação com quatro pontos conquistados. Seu último jogo foi um empate contra o líder Criciúma. Porém, além de estar jogando fora de casa, não será tarefa fácil vencer este confronto, já que o Londrina só ganhou três dos seus 16 jogos em 2023 e quase foi rebaixado no estadual.

Histórico do confronto

As duas equipes já se enfrentaram oito vezes na história, em todas elas pela Série B. Duas vitórias para cada lado e dois empates, portanto, é um confronto bastante equilibrado.

O último confronto, por sua vez, foi uma vitória do Atlético por 2 a 1 em seu estádio, no dia 5 de Novembro de 2019.

Estreia de Alberto Valentim

Após a saída do treinador Mozart, o escolhido pela diretoria goiana foi Alberto Valentim, com passagens por Botafogo, Athletico-PR, Cuiabá e vários outros. Em sua estreia, o técnico não vai fazer tantas mudanças no time, a base deve ser a mesma.

Provável escalação: Ronaldo; Rodrigo Soares, Lucas Gazal, Ramon e Jefferson (Heron); Renato, Rhaldney e Shaylon; Airton, Gustavo Coutinho e Luiz Fernando.

As opções de Alexandre Gallo

O Londrina deve ter seu goleiro reserva, Neneca, recebendo oportunidade já que o titular Frigeri está com forte gripe. Clinton e Matheus Lucas podem pintar na equipe que iniciará o jogo.

Provável escalação: Neneca; Ezequiel, Da Silva, Patrick e Salomao; João Paulo, Jatobá e Diego Jardel; Paulinho Moccelin, Matheus Lucas (Hugo Cabral) e Clinton (Vinicius Barata).

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo Pereira de Lima (PE)

Assistente 1: Francisco Chaves Bezerra (PE)

Assistente 2: Vanessa Santos Azevedo (SE)

Árbitro de Vídeo (VAR): Gilberto Rodrigues Castro (PE)