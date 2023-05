São Paulo vence Inter no Morumbi e se recupera após empate no Brasileirão

Na tarde do último domingo (07), o São Paulo venceu o Internacional no Morumbi por 2 a 0, pelo Brasileirão. Os mais de 46 mil tricolores presentes no estádio viram Luciano e Pablo Maia garantirem os três pontos para o clube da casa.

Em uma primeira etapa disputada e pegada, o Inter ditou o ritmo da partida, mas não criou grandes oportunidades. Quando criou, parou nas mãos de Rafel, que mais uma vez teve boa atuação pelo Tricolor Paulista. Já no fim da primeira etapa, Igor Gomes cometeu pênalti e Luciano cobrou. O camisa 11 desperdiçou a cobrança, mas, no rebote, abriu o placar para o clube da fé.

Na segunda etapa, o Colorado começou pressionando o São Paulo, que se manteve firme e sem sofrer tantos perigos.

Dorival promoveu as entradas de Calleri e Luan, que aumentaram o poder ofensivo da equipe.

Aos 25 minutos da segunda etapa, Pablo Maia marcou um golaço e fechou a vitória tricolor por 2x0 no Morumbi.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS:

O São Paulo volta a campo nesta quinta-feira (11), contra o Fortaleza, fora de casa, às 20h00. Já o Colorado retorna às atividades nesta quarta-feira (10), diante do Athletico-PR, em casa, às 19h00.