Classificação cabulosa! Cruzeiro reverte situação, vence Náutico e vai às oitavas da Copa do Brasil

Maior campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro, mesmo em reformulação, mostrou sua força na competição. Em uma classificação cabulosa, a Raposa dominou, pecou em algumas finalizações, mas reverteu o placar de 1 a 0 para o Náutico ao vencer por 2 a 1 na Arena Independência e carimbou sua vaga às oitavas de final. Os gols saíram apenas no segundo tempo, por William e Richard.

Superioridade estrelada

Tendo as oitavas de final como um dos planejamentos e com o placar adverso, a Raposa partiu para cima desde o primeiro minuto, sufocando o adversário nos arredores da área. Cansado de rodar, Bruno Rodrigues cruzou fechado da direita. Vagner raspou de leve, e com a ponta dos dedos, tirou de Gilberto na segunda trave. Já Machado optou por arriscar de longe. O goleiro encaixou sem titubear. Os mandantes não conseguiram manter o ritmo por muito tempo, deixando o Timbu ganhar certos espaços. Em um deles, Victor Ferraz fez bom levantamento. Kayon se movimentou ao aparecer sozinho, mas cabeceou por cima do gol.

Aos 21, Gilberto armou contra-ataque, invadiu a área e finalizou na saída de Vagner, que cresceu na jogada. A bola ficou viva na área, o atacante tentou pegar, mas a zaga chegou bem antes para fazer o corte. O Cabuloso voltou a aumentar a pressão, colocando todos Alvirrubros atrás do grande círculo. Tentando recuperar, ainda no campo de ataque, Bruno Rodrigues ganhou no alto, a bola quicou e Gilberto finalizou firme, queimando a luva de Vagner, que espalmou. Na reta final, os cruzeirenses foram à loucura pela lasca tirada. Bruno Rodrigues recebe na área, girou sobre dois e finalizou rasteiro. A bola saiu tirando tinta da trave.

De tanta pressão, vem o gol

Pepa voltou para o segundo tempo com mudanças no time. Ramiro e Nikão deram lugares para Rafael Bilu e Richard. O volante já entrou mostrando serviço. Ele puxou para o meio após receber na área e balançou a rede pelo lado de fora. Com mais volume de jogo, o Cruzeiro conseguiu ser recompensado. Bruno Rodrigues tabelou com Gilberto e cruzou rasteiro. A bola passou por todos e sobrou limpa para William escorar. Por pouco não conseguiu ampliar, quando Gilberto chutou em cima do goleiro. Machado ficou com o rebote, bateu para o gol vazio, mas a zaga chegou para afastar.

Aos 23, Villero ficou cara a cara com Rafael Cabral, que levou a melhor sobre o atacante. Gabriel Santiago ficou com a sobra, pegou fraco e o goleiro segurou. Com o agregado de 1 a 1, e indo para os pênaltis, o confronto passou a ficar mais aberto. Contudo, o time estrelado permanecia mais no lado ofensivo, enquanto o alvirrubro buscava sair em velocidade. Numa tentativa de bola parada, Bruno Rodrigues cobrou falta na área. Vagner tentou agarrar e deixou escapar. Castán emendou por cima do gol logo em seguida. Mas a mira não faltou aos 44. William foi colocado para correr por Bruno Rodrigues. O lateral cruzou na medida e Richard desviou de cabeça, para garantir a classificação e impedir os pênaltis. O jogador comemorou tirando a camisa para homenagear o irmão, que faleceu no ano passado.

E agora?

Agora, os comandados de Pepa aguardam o sorteio para conhecer o adversário na próxima fase.