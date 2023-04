"Estamos começando a encontrar um caminho", destaca Dorival Júnior após empate do São Paulo

Após mais uma atuação mediana, o São Paulo saiu atrás no placar com gol de Bruno Gomes, mas conseguiu buscar o empate com Marcos Paulo e conquistou um ponto contra o Coritiba, neste sábado (29), no Couto Pereira.

Após a partida, o técnico Dorival Junior deu entrevista coletiva e falou como enxergou a equipe na partida da tarde do sábado (29).

"Os 10 minutos iniciais talvez tenham comprometido nosso resultado. O Coritiba se fechou muito bem, foi muito competente na marcação, e tinha dois jogadores de muita velocidade na frente, mesmo assim nós tivemos uma boa posse de bola, mas não estávamos atacando muito bem a última linha adversária. No segundo tempo mudamos a postura, fomos mais agressivos, fizemos mais movimentos de infiltração, que possibilitaram estarmos um pouco mais próximos do gol, acredito que na segunda etapa melhoramos ainda mais nossas jogadas de aproximações. Nós estamos começando a encontrar um caminho nesse sentido, e isso tem sido importante."

Dorival ainda comentou sobre as suas primeiras impressões sobre o elenco são-paulino. De acordo com o comandante, a rotatividade no plantel será fundamental na temporada.

"A única certeza é que temos campo para crescer, isso vai ser alcançado com treinamentos e repetições. Será fundamental conseguir mover mais o elenco, até porque temos jogadores como o Arboleda, que atuaria pela sétima vez seguida. Precisamos de todos os jogadores em condições, buscando a melhor escalação possível para a partida seguinte. Não é sempre que serão os mesmos em campo, já que os jogadores acabam acumulando desgaste pela falta de tempo de descanso."

Quando questionado se a ausência de um centroavante fazia falta no time tricolor, Dorival ampliou a discussão e expressou o que mais sente falta no ataque do time paulista.

"Eu acredito que o importante não é só ter homens de área, na verdade, tanto os meias quanto os atacantes precisam atacar a ultima linha adversária. Nós precisamos fazer movimentos de infiltração de ataque, para criar uma desestabilização na zaga adversária. Essas atitudes faltam um pouco no nosso time, os jogadores vem jogar por trás para trocar passes, mas precisamos de um pouco mais dessa busca pelo gol com infiltração na área. Quando alcançarmos isso, talvez tenhamos uma produtividade maior."

Futuro da equipe

O time do São Paulo irá encara o Tolima fora de casa, na próxima terça-feira (02), em jogo válido pelo grupo D da Copa Sul-Americana. A equipe ocupa momentaneamente a sexta colocação no Campeonato Brasileiro Série A.