Vasco sai na frente, mas cede empate ao Palmeiras no Brasileirão

Pela segunda rodada do Brasileirão 2023, Vasco e Palmeiras ficaram no empate em um jogão pra mais de 60 mil pessoas no maracanã.O Cruzmaltino tinha dois duelos de peso nas primeiras rodadas contra postulantes ao título e venceu Atlético-MG, e empatou com o Palmeiras. Agora, com quatro pontos, o clube está no meio da tabela ao lado do rival do dia, o Verdão.

Em tarde de Maracanã lotado, o Gigante da Colina abriu 2 a 0 com Pedro Raul e Gabriel Pec, e viu Navarro descontar o marcador. No segundo tempo, o Palmeiras melhorou e Artur conseguiu empatar. Contudo, apesar do jogo aberto, o placar se manteve assim até o fim.

Vasco tem maior eficácia no primeiro tempo e abre 2 a 0

Foto: Daniel Ramalho / Vasco

Assim como foi na estreia do Brasileirão 2023, o Vasco abriu 2 a 0 ainda na primeira etapa. Se contra o Galo os gols saíram nos primeiros minutos, contra o Palmeiras a coisa demorou a andar.

O Verdão teve maior posse de bola e levou mais perigo na primeira etapa, mas foi Pedro Raul quem balançou as redes. Aos 28, o camisa 9 apareceu livre para cabecear em ótimo cruzamento de Alex Teixeira. Estava aberto o placar.

Pouco tempo depois, em contra-ataque, Gabriel Pec ampliou. Aos 39, o atacante aproveitou o rebote de Weverton em nova cabeçada de Pedro Raul e mandou pras redes. Nos acréscimos, Rafael Navarro diminuiu para o Palmeiras, levando a partida para o intervalo em 2 a 1.

Artur marca o primeiro no retorno ao Palmeiras e deixa tudo igual

Com 2 a 1 no placar para o Vasco, o Palmeiras foi obrigado a se lançar ao ataque. O Cruzmaltino, por sua vez, ficou mais defensivo. A primeira grande chance surgiu após a saída de Gabriel Menino.

Aos 17, Dudu recebeu de Piquerez e cruzou para Artur. O atacante do Palmeiras mandou pras redes e deixou tudo igual: 2 a 2. Foi o primeiro do camisa 14 no retorno ao Alviverde.

O empate poderia ser considerado um bom resultado para o Gigante da Colina, visto que o Porco é um forte candidato ao título do Brasileirão 2023. Mas por tudo o que aconteceu, com o clube da Colina abrindo 2 a 0, os torcedores ficaram na bronca.

Agenda e classificação

Após duas rodadas, Vasco e Palmeiras somam quatro pontos no Brasileirão com uma vitória e um empate e ocupam a 8ª e 9ª colocação, respectivamente.

O Verdão volta a campo no meio de semana, na quarta-feira (26), às 20h, pelo jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Tombense. Já o Vasco, joga apenas na segunda-feira (1º), diante do Bahia, às 20h, em São Januário.