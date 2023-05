Com direito a assistência, Jenison comemora vitória do Novorizontino fora de casa

O Novorizontino voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro e encostou no grupo dos quatro primeiros colocados da competição. A equipe comandada por Eduardo Baptista venceu o Ituano por 2×0, fora de casa, e chegou aos 11 pontos na tabela de classificação, três a menos que o Criciúma, quarto colocado.

Peça importante no triunfo do Tigre, Jenison entrou na segunda etapa e foi o autor da assistência para o gol de Léo Tocantins, nos minutos finais de partida. “Feliz demais com a vitória e por poder contribuir de alguma forma para que a gente saísse de campo com o resultado positivo. Estávamos precisando desses três pontos”, destacou o atacante.

De volta ao Novorizontino, Jenison acredita na qualidade do elenco e numa grande campanha na Série B. “Temos um grupo muito forte e com uma vontade grande de fazer história. Voltei ao Novorizontino por acreditar no projeto e por entender que temos totais condições de brigar na parte de cima da tabela. Com muita humildade vamos continuar trabalhando e lutando para conquistar coisas maiores”, finalizou o jogador.

O próximo desafio do Novorizontino na competição acontece nesta terça-feira (23), às 21h30, em casa, contra o Avaí.