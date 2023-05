Botafogo-SP vence Mirassol com gol nos minutos finais e sobe na tabela da Série B

Botafogo-SP e Mirassol se enfrentaram nesta terça-feira (23), pela oitava rodada da Série B, em Ribeirão Preto. Os visitantes foram melhor durante boa parte do jogo, mas, no final, Osman marcou de cabeça e garantiu a vitória por 1 a 0 do Fogão.

Uma oportunidade para cada lado

Bem colocadas na tabela, a expectativa era que as equipes fizessem um bom primeiro tempo. Mas isso não aconteceu. A equipe visitante teve mais posse de bola, mas, quando avançava para o ataque, esbarrava na defesa do time de Ribeirão Preto.



O Botafogo priorizou as bolas longas, principalmente, para Salatiel. Porém, o atacante pouco soube aproveitar os espaços. Sem ter sucesso em sua estratégia, coube ao time da casa buscar o gol arriscando de fora da área. E foi assim que, aos 35, Lucas Cardoso obrigou Muralha a fazer boa defesa.



Aos 39, o Mirassol deu o troco. Gabriel cobrou falta perto da área e a bola passou raspando a trave. Mas foi só, o jogo seguiu com muitos erros de passe e falta de criatividade de ambas as equipes. No final, sobrou para o técnico do Botafogo, Adilson Batista, que foi chamado de "burro" pela torcida.

Quem não faz...

O segundo tempo foi quase todo do Mirassol. E as chances começaram a aparecer logo no primeiro minuto. Depois de cruzamento pelo lado esquerdo, Gabriel cabeceou na trave. No lance seguinte, Negueba recebeu na entrada da área e acertou novamente a trave.



O Mirassol continuou imponto seu ritmo e levando perigo, principalente, pelo lado esquerdo. O Botafogo esbarava na desorganização ofensiva.



Vendo isso, Adilson Batista mexeu em algumas peças e colocou em campo os atacantes Osman e Robinho. Ainda assim, o Botafogo não conseguia construir jogadas perigosas. Nesse cenário, a opção era os cruzamentos de bola parada.



E foi em um deles que Tarik subiu de cabeça e assustou. Mas, na segunda oportunidade, o Fogão não perdoou. Aos 44, Robinho bateu escanteio e Osman subiu mais que a defesa do Mirassol e mandou para as redes, 1 a 0.



Festa da torcida e, principalmente, de Adilson Batista que foi vaiado no primeiro tempo, mas que, no segundo, foi o responsável pelas substituições que decidiram a partida. Com a vitória, o Botafogo voltou a vencer o Mirassol depois de seis anos.

Classificação

Com a vitória, o Botafogo subiu para a vice-liderança com os mesmos 15 pontos do líder Vitória, mas com um jogo a mais. O Mirassol estacionou na sétima posição, com 13 pontos. A equipe ainda pode ser ultrapassada na rodada.

Próximos jogos

O próximo desafio do Botafogo será no sábado (27), às 18h15, fora de casa contra o Atlético-GO. O Mirassol volta a campo no domingo (28), às 15h30 para enfrentar o Criciúma, em casa.