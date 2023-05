Fábio faz bela exibição, mas Fluminense perde invencibilidade diante do The Strongest

Na noite desta quinta-feira (25), o The Strongest venceu o Fluminense pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Triverio marcou o único gol da partida logo no início, e derrubou a invencibilidade do Flu na competição. O destaque foi o goleiro Fábio, que quebrou recorde e fez grandes defesas.

Gol no primeiro ataque

Quem chegou atrasado ao Estádio Hernando Siles perdeu o único tento do jogo. Aos 3 minutos, Ortega cobrou escanteio da direita, a defesa carioca vacilou e Triverio tocou de primeira no ângulo de Fábio, colocando os donos da casa em vantagem.

Aos 10, Ursino cobrou falta de longe, e Fábio encaixou. O Tricolor respondeu com Isaac, que arriscou de longe e mandou por cima. Em seguida, após bobeira na saída de bola, Ortega bateu de fora e o arqueiro do Flu espalmou. Na sequência, John Kennedy dominou bola mal afastada, limpou a marcação e bateu rasteiro, mas para fora.

Na marca de 19 minutos, um lance inacreditável. Ortega arrancou, tabelou e deixou Manoel no chão. Fábio operou um milagre, e Ursino, sem goleiro, ficou com o rebote na pequena área, mas perdeu o gol. Perto do final da primeira etapa, Ortega novamente parou no goleiro do Flu em chute de longe, assim como Quiroga, que cobrou falta com perfeição e viu Fábio ir buscar no ângulo.

Fábio e a trave evitam goleada

Na volta, o Tigre continuou apostando nos chutes de longa distância, mas a maioria deles não foi grande problema para o goleiro do Tricolor, que fazia uma partida segura. Aos 21, Sotomayor aproveitou um apagão da defesa do Flu após chutão, arrancou e conseguiu vencer Fábio, mas carimbou a trave.

Aos 44, em escanteio, Arias cabeceou para o chão, e coube ao camisa 1 do Fluminense intervir de novo para evitar uma derrota por um placar mais elástico. Desta forma, jogando com uma equipe alternativa e na altitude, o Tricolor conheceu sua primeira derrota na competição, contudo, permanece na liderança e com um pé nas oitavas de final.

Classificação e próximos jogos

Com o resultado, o Fluminense estacionou nos nove pontos, mas ainda lidera o Grupo D. O próximo compromisso do Tricolor será contra o Corinthians, fora de casa, no domingo (28). Já o Strongest ultrapassa o Sporting Cristal, que empatou com o River Plate, e assume a vice-liderança, com seis pontos.