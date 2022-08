"Incompetência do VAR" reclama auxiliar do Fluminense após empate contra o Santos

Após o empate do Fluminense contra o Santos por 2 a 2, nesta segunda-feira (1), na Vila Belmiro, o auxiliar Eduardo Barros, que assumiu o comando no lugar do suspenso Fernando Diniz, mostrou sua indignação e criticou a arbitragem em sua coletiva após o jogo, o mesmo disse que houve pênalti em Caio Paulista no final da partida.

"É mais um evento que mancha o futebol brasileiro. É inadmissível um espetáculo de dois grandes clubes termine em incompetência do VAR. Não quero nomear o profissional responsável pela decisão, que deveria ter, no mínimo, chamado o Braulio (da Silva Machado árbitro). Uma situação que já está escandalosamente cravada como penalidade por todos. Definiu de forma triste e infeliz a partida".

Luta pelo título?

O empate deixa o Fluminense mais distante do líder Palmeiras na tabela, além da sensação de que o time poderia ter saído com os 3 pontos. Com relação a uma possível disputa por título, Eduardo acabou desconversando.

"A gente não olha para o Palmeiras, olha para a nossa equipe e para a maior pontuação possível na competição. A distância de sete pontos já foi de 10. Temos um jogo em casa, temos uma combinação que pode permitir pontuar mais. No final do ano, vamos ver em que colocação vamos terminar".

Relação com Fernando Diniz

Perguntado também sobre sua relação com o técnico Fernando Diniz, o auxiliar Eduardo abriu o coração e contou sobre a parceria.

"Conheço o Fernando Diniz há quase uma década. Fui assistir um jogo da segunda divisão paulista e me encantei. Já era apaixonado pelo jogo, pela profissão, e vi uma equipe que expressava a visão de jogo e visão de mundo do treinador. Alguns anos depois, surgiu um convite para trabalhar na comissão técnica dele. Esse é o quarto clube que eu trabalho com o Fernando. São quase três anos de parceria".

O próximo compromisso do Fluminense é contra o Cuiabá, no domingo (7), às 16h, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.