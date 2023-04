Fernando Diniz comemora vitória, mas prega humildade: "Vamos seguir com os pés no chão"

O Fluminense fez mais uma partida dominante nesta terça-feira (25). A equipe tricolor enfrentou o Paysandu, no Mangueirão, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com gols de Cano, Keno e John Kennedy, o Flu chegou a impressionantes 19 gols nos últimos 7 jogos e sofreu apenas dois.



Mas, apesar de todo o encantamento em cima do futebol que seu time vem apresentando, o técnico Fernando Diniz preferiu um tom mais cauteloso:



"O elogio a gente recebe com bastante humildade. O favoritismo que a gente tem é trabalhar muito. Acho que têm grandes equipes tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileirão e na Libertadores. Os jogadores têm cada vez mais consciência de que precisamos trabalhar muito para alcançarmos os objetivos e isso que me agrada."



Diniz acrescentou, ainda, que o Fluminense diante dos elogios e resultados favoráveis não pode relaxar: "a gente tem que saber que a gente precisa correr. Se a gente achar que não se dedicar para marcar, para se aproximar, que a gente vai ganhar com facilidade, a gente não tem a menor chance."

Como controlar a euforia?



Ao falar sobre a administração do grupo, principalmente dos jovens, dentro desse clima de otimismo, Diniz ressaltou que o grupo está com os pés no chão:



"É um time bem mesclado, temos os jovens e os mais experientes. Vai completar um ano que estou aqui e temos cada vez mais consciência que não temos motivos para empolgar. Nossa força está no nosso senso de realidade, de saber nossos alcances e nossas limitações. Tem muita coisa para melhorar sempre, vamos seguir com os pés no chão, humildemente melhorando."

Elogio ao adversário

No final, o técnico tricolor aproveitou para elogiar o Paysandu e o técnico do Papão, Márcio Fernandes: "o Paysandu é um time muito bom e bem treinado. Conheço seu treinador há algum tempo. Eles tem tudo para fazer uma boa temporada".



Próximo compromisso

O Fluminense vai a campo no sábado (29), às 16h30, contra o Fortaleza, no Castelão. O jogo será válido pela terceira rodada do Brasileirão. O Tricolor é o líder da competição com duas vitórias em dois jogos. O time de Fernando Diniz anotou 5 gols e não sofreu nenhum.