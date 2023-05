Vanderlei Luxemburgo elogia Corinthians e projeta jogo pela Copa do Brasil

Após vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro 2023, Vanderlei Luxemburgo concedeu entrevista coletiva falando sobre a partida.

Ao falar do desempenho alvinegro, Luxemburgo deu quase todos os méritos aos atletas pela boa atuação e pela vitória diante do Flu.

“Encontramos o espaço do Yuri e do Róger, que se buscaram bastante no jogo, tivemos a finalização de fora do Maycon, tivemos a volta do Renato. Tem que ter o passe preciso quando congestiona a entrada da área. Essa vitória é um percentual meu de 30% e 70% dos jogadores, eles construíram a vitória porque competiram no jogo. Competiram mais no segundo tempo, roubamos bolas e criamos contra-ataque pela roubada. A competição no segundo (tempo) foi mais o que esperamos deles.”

Luxemburgo fala sobre parceria entre Yuri Alberto e Róger Guedes

Ao projetar a briga do Corinthians no Brasileirão, o treinador foi otimista ao máximo colocando o Timão em alto nível.

"O importante é mudar o que pode objetivar na frente. Por mais das derrotas que tivemos, vejo o Corinthians disputando vaga de Libertadores, e continuo afirmando isso. Competimos como tem que competir na nossa casa, é o Corinthians. É um trabalho em busca de coisa grande."

O treinador também falou sobre o encaixe da dupla formada por Róger Guedes e Yuri Alberto no ataque alvinegro.

"A parte defensiva foi importante com Róger e Yuri, porque a primeira marcação começa com o atacante. Eles marcaram e competiram, quando chega na defesa chega mais macia. O problema era o time todo. Veja a origem do gol, porque às vezes a origem é importante, em cima do goleiro ou em cima do zagueiro. Uma equipe competitiva no todo, se o zagueiro falhar faz parte, mas ela vai chegar mais macia lá. Fomos competitivos em todos os setores. Nunca vi o Yuri e o Róger sem conversar, nunca vi. Eu ia reparar se tivesse alguma coisa com ele, sou macaco velho. Eles buscam um ao outro. Yuri poderia entrar e fazer o gol, deixou a bola entrar. Essa parceria tem tudo para crescer, e fico satisfeito."

Quarta-feira é decisão

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (31), em confronto válido pela volta das oitavas da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG.