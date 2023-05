Santos e Bahia empatam sem gols pela Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (17), Santos e Bahia se enfrentaram pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Vila Belmiro. A partida não contou com momentos brilhantes das duas equipes, mas o Tricolor de Aço esteve mais perto de balançar as redes. João Paulo segurou o ataque baiano, e a decisão ficou para o jogo da volta.

Santo João Paulo

A primeira oportunidade do Tricolor Baiano veio aos 15 minutos. Após lançamento, Vítor Jacaré dominou e enfiou para Biel, que limpou a marcação e bateu, parando em João Paulo. Pouco depois, Jacaré cruzou para o zagueiro Vitor Hugo pegar de primeira dentro da área, e o arqueiro santista fez outra grande defesa.

O Santos respondeu aos 33, quando uma bela troca de passes resultou em Dodi tocando para Lucas Pires, que cruzou para Deivid Washington empurrar para as redes. Contudo, o lateral estava em posição irregular e o gol foi anulado.

Logo após, João Paulo saiu do gol e afastou mal, dando um prsente para Cauly. O meia arriscou de longe, mas o camisa 34 do Santos se recuperou a tempo de operar outro milagre e impedir o primeiro gol do Bahia.

Os atacantes ficam no quase

Os donos da casa voltaram para a etapa final com mais presença no campo de ataque, mas sem oferecer riscos à meta de Marcos. Novamente, foram os visitantes que chegaram com mais perigo. Aos 16, Everaldo fez bom passe em profundidade para Biel, que bateu cruzado, tirando tinta da trave.

Já no final do jogo, o Santos partiu para o abafa, com a tentativa de levar vantagem para o jogo da volta. Aos 50 minutos, Dodi lançou Gabriel Inocêncio, que cruzou na cabeça de Bruno Mezenga. O atacante cabeceou, e Marcos desviou para escanteio. Apesar dos esforços, os goleiros levaram a melhor e garantiram o 0 a 0.

Classificação e próximos jogos

Desta forma, ficou tudo para o jogo da volta. As equipes voltam a se enfrentar no dia 31, às 19h, na Itaipava Arena Fonte Nova. Antes disso, o Santos tem pela frente o clássico contra o Palmeiras, em casa, no sábado (20), às 21h. Já o Bahia, no mesmo dia, recebe o Goiás, às 16h.