Corinthians goleia Flamengo e se mantém na liderança do Brasileirão

O Corinthians recebeu o Flamengo na Fazendinha em partida válida pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino 2023. O Timão goleou por 4 a 0, com gols de Gabi Portilho, Duda Sampaio e Isabella, duas vezes.

A partida começou já com as atletas corinthianas dominando as ações, chegando pela primeira vez em finalização da atacante Jaqueline de fora da área, que não levou muito perigo ao gol defendido po Bárbara.

A goleira rubronegra teve de brilhar logo depois ao fazer duas defesas absurdas. A primeira em chute de Luana Bertolucci e no rebote a finalização a queima roupa de Duda Sampaio.

Já aos 18, Luana Bertolucci roubou bola no campo de ataque, acelerou o lance dando ótimo passe na direita para Gabi Portilho encher o pé para abrir o placar para o Timão.

Ainda na primeira etapa, o Corinthians teve uma grande chance de ampliar quando Yasmim cruzou perfeitamente para Andressa chegar de carrinho e acabar carimbando o travessão adversário.

Na segunda etapa o jogo era mais morno, mas a partir dos 30 da segunda etapa veio a avalanche de gols da equipe alvinegra.

O segundo da partida veio com Duda Sampaio que pegou sobra no lado esquerdo e encheu o pé para mandar para as redes.

O terceiro veio de cabeça com Isabela em ótimo cabeceio no primeiro pau.

O quarto para finalizar o placar veio também com a lateral alvinegra que recebeu livre dentro da área e chutou rasteiro para garantir a permanência do Corinthians na liderança do Brasileirão.

Situação na tabela e Próximos jogos

O Corinthians se manteve na liderança alcançando os 34 pontos e agora se prepara para enfrentar o Realidade Jovem, pelo Campeonato Paulista Feminino.

Já o Flamengo está com 28 pontos e caiu para a sexta colocação, voltando a campo apenas na próxima segunda-feira (12), em confronto direto por posições na tabela.