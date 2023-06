CRB vence Mirassol no Rei Pelé e deixa zona de rebaixamento

Em noite de quarta-feira (7) eletrizante em casa, o CRB venceu Mirassol, por 2 a 0, e carimbou sua segunda vitória seguida e sua saida da zona de rebaixamento da Série B, em partida válida pela 11ª rodada. João Paulo e Rômulo anotaram para o Galo.

CRB domina e marca

O jogo começou com o CRB tendo mais posse de bola, dominando e deixando o Mirassol para trás. Aos 11, Renato chegou atrasado no cruzamento de Lucas Lima, e perdeu uma grande chance de abrir o marcador. Na sequência, o Leão saiu com Chico Kim, que aproveitou cruzamento de Lucas Ramon, mas cabeceou pra fora. O CRB seguia paciente, confiante e cauteloso, fazendo pouco a pouco investidas que até surtiram efeito. Aos 35, João Paulo recebeu passe de Juninho Valoura, limpou a marcação e bateu colocado, no canto esquerdo de Muralha, abrindo o marcador. Com vantagem no placar, o CRB não se contentou e voltou a assustar com Renato, que carimbou o poste do Mirassol e, por pouco, não ampliou.

Galo amplia nos primeiros minutos

Na volta do intervalo, o CRB seguiu no mesmo gás e com bastante vontade de ampliar o marcador. Logo aos 11, após a cobrança de escanteio, Alex Muralha fez grande defesa, mas no rebote Rômulo chutou para ampliar o placar. Na sequência, o Mirassol tentou dar uma resposta a desvantagem, com Danielzinho que apareceu livre na área, mas cabeceou na trave.

Aos 25, Matheus Ribeiro, cara a cara com Muralha, e desperdiçou a chance de ampliar para o Galo. Logo na sequência, Lucas Ramon também recebeu na cara do gol, mas mandou por cima do travessão. Na reta final, o Leão mostrou as últimas cartas do seu baralho, mas sem tanto sucesso. Heitor recebeu de Gabriel, mas parou na boa defesa do goleiro Diogo Silva, findando a partida sem o gol de honra.

Mas, e agora?

Com o resultado, o CRB sai finalmente da zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro, a segunda vitória seguida levou o Galo aos 11 pontos, ficando na 14ª posição, dois acima do Z-4. Já o Mirassol, fica estacionado nos 19 pontos, cai para o 6º lugar e pode terminar a rodada quatro pontos atrás do G-4, se o Criciúma vencer amanhã.

Próximos Jogos

Antes da pausa para a data Fifa, CRB e Mirassol entram em campo pela 12° rodada da Série B do Brasileiro. No sábado (10), às 19h30, o CRB visita o Ceará, na Arena Castelão. No domingo (11), às 11h, é a vez do Mirassol jogar fora de casa, contra o Londrina, no estádio do Café.