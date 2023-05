Enderson Moreira lamenta chances perdidas pelo Sport: "Podíamos ter feito 2 a 0 no primeiro tempo"

Na noite desta quarta-feira (17), o Sport recebeu o São Paulo na Ilha do Retiro pelo jogo de ida da Copa do Brasil e foi derrotado por 2 a 0, com gols de Luciano e Marcos Paulo. Agora, o Leão precisa vencer por dois gols de diferença no Morumbi para levar a decisão para os pênaltis.

O Sport mudou o estilo de jogo diante do adversário que joga a Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão deixou de pressionar no campo ofensivo, para atuar mais na defesa com um futebol reativo. Durou poucos minutos para o time do Enderson Moreira se impor diante dos seus torcedores na Ilha do Retiro, criando boas oportunidades e perdendo chances claras com Fabinho, Vagner Love e Luciano Juba ainda no primeiro tempo.

Após a partida, o comandante rubro-negro lamentou as chances perdidas: ''Podíamos ter feito 2 a 0 no primeiro tempo. Se tivesse feito, não era nada extraordinário. Poderia ser justo até, porque as oportunidades foram muito claras'', disse.

"O jogo estava muito igual até a expulsão. Futebol de alto nível quando não se termina com 11, a chance de derrota é enorme. É raro ver alguém com um resultado diferente: isso foi determinante", afirmou Enderson Moreira.

"No primeiro tempo, fomos mais incisivos, o Rafael [goleiro do São Paulo] fez 'defesaças' que foram determinantes. Infelizmente, um baita jogador que é o Fabinho levou o segundo amarelo e, claro, tentamos segurar da melhor forma. Os jogadores foram guerreiros, mas é muito difícil no futebol de alto rendimento, com um jogo equilibrado, segurar", acrescentou.

O treinador do Sport ainda lamentou a agressão sofrida pelo zagueiro Chico, qeu foi atingido por um copo de água no rosto por um torcedor que estava nas sociais da Ilha do Retiro.

"Lamento profundamente que tenha ainda torcedor que faça isso. E, sinceramente, isso não representa a torcida do Sport. Não pode pegar um de mais de 20 mil e falar que isso representa a torcida. Não é. Infelizmente, pessoas que não respeitam as outras existem em todos os lugares, não é um privilégio de um estádio de futebol. A gente só lamenta porque o que esse grupo tem feito só tenho muito orgulho", finalizou.

Próximo jogo

Agora, o Sport muda a chave e volta a focar no Campeonto Brasileiro da Série B. O Leão entra em campo novamente no próximo sábado (20), às 16h, contra o Botafogo-SP, na Ilha do Retiro.