São Paulo vence Sport e coloca fim na invencibilidade na Ilha do Retiro

Na noite desta quarta-feira (17) o São Paulo venceu o Sport, por 2 a 0, na Ilha do Retiro, largando assim vantagem nas oitivas de final da Copa do Brasil. Luciano e Marcos Paulo, que entraram na etapa final, após expulsão do Volante Fabinho do Leão, aproveitaram para fazer a festa Tricolor.

Com emoção, mas sem gols na Ilha

O jogo começou movimentado na Ilha, com o São Paulo tendo mais posse bola no pé, sendo dominante e sabendo atacar o adversário, levando perigo, mas sem boa finalização. Aos 9, em cobrança de escanteio do Tricolor, Arboleda cabeceia para grande defesa de Renan.

Na sequência, vem o Leão, em bola esticada na ponta direita, Edinho chegou cruzou pra Vagner Love, que conseguiu o desvio de dentro da pequena área e obrigou Rafael a uma grande defesa. Mesmo acordando, o Leão, time da casa não conseguiu abrir o placar, pois da mesma forma que o Tricolor, as equipes falhavam na finalização, e a partida foi para o intervalo em 0 a 0.

São Paulo marca duas vezes

A partida recomeçou sem grandes emoções, já que ambas equipes voltaram sem mudanças. Mas, o São Paulo seguia focado, trocando passes, já o Leão tentava se impor em contra-ataques. Aos 15, ficou ruim para o Leão, que teve o Volante Fabinho expulso. Em vantagem numérica, o técnico Dorival Júnior começou a trabalhar, fazendo mudanças no tabuleiro, que fizeram diferença no desenrolar da partida.

Luciano, havia acabado de entrar, quando recebeu bom passe dentro da área e tocou na saída do goleiro Renan, abrindo o placar para o Tricolor. Após o gol, ficou bastante notório o quanto o Sport sofreu na desvantagem numérica, e deixou o adversário tomar conta da Ilha, ouvindo até olé, olé da torcida Tricolor. Aos 42, Marcos Paulo completou cruzamento de Calleri e na pequena área só teve o trabalho de empurrar para as redes, decretando a vitória do São Paulo por 2 a 0, na Ilha do Retiro.

Mas, e como fica para o jogo de volta?

Com o resultado, o São Paulo tem uma vantagem confortável para o jogo de volta, que acontece na quinta-feita (1), no Morumbi, podendo ser derrotado por até um gol de vantagem. Já o Leão só avança para as quartas de final da Copa do Brasil com um resultado histórico, com uma vitória por três gols de diferença. Uma vitória por dois gols força a decisão por pênaltis.

Próximos Jogos

Antes da partida de volta da Copa do Brasil, as duas equipes têm compromissos já no próximo final de semana pelo Campeonato Brasileiro. No sábado (20), pela 7ª rodada da Série A, o São Paulo recebe o Vasco, às 18h30, no Morumbi. No mesmo dia, o Sport recebe o Botafogo-SP, às 16h, na Ilha do Retiro, pela 7ª rodada da Série B.