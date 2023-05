Vagner Love decide e Sport goleia ABC na Série B

Neste domingo (28), o Sport goleou o ABC por 4 a 1 em duelo válido pela 9ª rodada do Brasileirão Série B, disputado na Ilha do Retiro.

Vagner Love abriu o placar aos 34 minutos, mas Todinho buscou o empate nos acréscimos do primeiro tempo. No entanto, o artilheiro do Sport voltou a marcar no segundo tempo. Luciano Juba e Fábio Matheus completaram a goleada.

Com este resultado, o Sport subiu para a nona posição da tabela de classificação com 14 pontos somados. Enquanto isso, o ABC segue na lanterna da Série B, com apenas quatro pontos somados.

ABC resistiu à pressão no primeiro tempo e buscou empate

As ações ofensivas na etapa inicial foram dominadas pela equipe pernambucana com mais posse de bola e ocupação no terço ofensivo com frequência. No entanto, as principais oportunidades surgiram nos contra-ataques.

Aos 14', Jorginho recebeu de fora da área após arrancada em velocidade e abriu na medida para Fabrício Daniel pela direita. O meia recebeu de volta e finalizou, mas Simão defendeu firme.

Explorando muito o lado direito, o Sport voltou a chegar com perigo aos 20' depois que Felipinho manteve o lance após cruzamento por cima da área para achar Luciano Juba, só que a finalização do atacante foi para fora.

Depois de muita insistência, o Sport enfim abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo. Aproveitando rebote após cruzamento de Jorginho na área, Luciano Juba acertou a trave contando com desvio. Na sobra, Vagner Love concluiu no fundo da rede.

Quando a situação parecia insustentável para o ABC, os visitantes buscaram o empate nos acréscimos. Aos 47', Felipe Garcia surgiu com espaço pela direita e deixou para Júnior Todinho. Renan defendeu, mas deu rebote, e o atacante não perdoou.

Sport domina segundo tempo e consegue vitória tranquila

Enquanto no primeiro tempo faltou mais definição, o Sport dominou completamente o segundo tempo. Fabrício Daniel teve duas chances com apenas cinco minutos. Na sequência, Jorginho cobrou escanteio fechado e quase marcou um gol olímpico.

Depois de quatro finalizações em nove minutos, os pernambucanos conseguiram ampliar a vantagem com o artilheiro. Jorginho recebeu pela direita e mandou na área para o centroavante concluir e deixar o placar em 2 a 0.

Aos 16', mesmo com as entradas de Thonny Anderson e Wallace, o ABC não evitou o terceiro gol do Sport. Vagner Love recebeu na meia-lua para acionar Luciano Juba em um chute cruzado, de primeira, surpreendendo o goleiro adversário com um golaço.

Wellinton teve a grande oportunidade para devolver o ABC ao confronto aos 31' em um chute de fora da área, mas a finalização saiu por cima. Logo na sequência, o Sport definiu a vitória com Fábio Matheus, volante que recebeu um passe espetacular de Juba por cima da marcação.

Sequência

O Sport voltará à campo nesta quinta-feira (01/06, 19h30) para enfrentar o São Paulo, no jogo de volta válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, precisando reverter uma desvantagem de dois gols. O ABC jogará novamente apenas no próximo sábado (03/06, 17h), contra o Novorizontino, pela Série B.