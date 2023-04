Corinthians joga mal e é derrotado pelo Argentinos Juniors na Libertadores

O Corinthians recebeu o Argentinos Juniors pela Libertadores na Neo Química Arena e foi derrotado nesta quarta-feira (19) por 1 a 0, com gol do ponta direita Cabrera.

Logo no início da partida, Fábio Santos errou feio, o atleta argentino cruzou a bola e o centroavante Gabriel Ávalos, de 32 anos, cabeceou no travessão.

Aos 12 minutos da primeira etapa, McAllister passou fácil por Fagner e Balbuena, cruzou para o meio da área e Cabrera chegou cabeceando para marcar o gol que daria a vitória aos argentinos.

Montiel protagonizou um lance cômico ao levantar a bola, dar uma embaixadinha e recuar para o goleiro de cabeça, cometendo infração.

Ainda na primeira etapa, o Corinthians teve mais duas chances, uma com Fausto Vera,, em chute de fora que passou a direita do gol, outra com Fábio Santos que finalizou quase da pequena área para defesa de Lanzillota.

No início do segundo tempo, Gil e Cássio se enrolaram ao receber lançamento, Ávalos tocou e a bola morreu dentro das redes, mas o juiz da partida anulou por toque de mão do paraguaio.

O Corinthians seguia mal na partida, não atacava bem e nem conseguia marcar direito, sendo pressionado e estando mais perto de levar o segundo gol durante boa parte desta etapa.

No final da partida, o Timão foi para o abafa, teve chances de marcar com Guedes e Fausto, mas nada pode fazer, terminando a partida sob diversas vaias e protestos da torcida.

Próximos jogos

O Corinthians agora ocupa o segundo lugar em seu grupo na Libertadores. Podendo não ter Fernando Lázaro, o Timão volta a campo no domingo (23), diante do Goiás, pelo Brasileirão.