Capitão do Tombense em sucesso, fora de casa, diante do Juventude, Bruno Silva ressalta: “Precisávamos de uma vitória assim”

Juventude e Tombense mediram forças ontem (domingo) no estádio Alfredo Jaconi pela 13ª rodada da Série B. Enquanto os gaúchos estavam embalados por cinco vitórias consecutivas, os mineiros acumulavam 10 partidas sem vencer somando Copa do Brasil e Série B.

Para o duelo em Caxias do Sul, o Tombense contou com o retorno do volante Bruno Silva, que havia cumprido suspensão automática no revés contra o Vitória. Bruno Silva voltou com moral, pois além da titularidade, ele foi escolhido para ser o capitão da equipe. Com sua experiência, Bruno Silva esteve em campo durante os 90 minutos e ajudou o Tombense a quebrar a sequência de resultados negativos ao vencer o confronto diante do Juventude por 2×1.

“Precisávamos de uma vitória assim. Foi sofrido, no apagar das luzes, mas valeu muito. Afinal, enfrentamos um time que vinha embalado e buscamos um resultado fora de casa. O tipo de vitória que dá moral, recupera confiança e nos recoloca no campeonato”, explicou o camisa 5.

Recentemente, o Tombense fez uma troca em sua comissão técnica com a chegada de João Burse. Em virtude das datas FIFA, o clube mineiro só volta a campo no próximo dia 24 de junho, em casa, contra o líder da Série B, o Novorizontino.

“Teremos agora um bom período de preparação visando o confronto diante do líder da competição. Essa pausa pela data FIFA veio num momento ideal, até para conhecermos bem a metodologia de trabalho do novo treinador, além de podermos descansar da sequência desgastante que estávamos tendo de jogos. Assim, conseguiremos recuperar jogadores para termos o time completo para sequência da Série B”, concluiu.