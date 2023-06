Casemiro exalta força de Vinícius Júnior e ressalta: "É importante lutar contra o racismo"

A Seleção Brasileira enfrentou neste sábado (17) a seleção de Guiné, e venceu pelo placar de 4 a 1. O confronto ficou marcado pelas ações promovidas contra o racismo, em função dos inúmeros episódios nos quais Vinicius Junior vêm sofrendo na Espanha.

Luta contra o racismo!

Após a partida, Casemiro falou com os repórteres na zona mista e destacou a importância da luta antirracista.

“É importante lutar contra o racismo. O Vinícius tem uma voz muito forte e muita gente apoia ele. Mas não sou o Vinícius, todo mundo deve lutar contra o racismo”

O volante e capitão da seleção ainda parabenizou o presidente da CBF Ednaldo Rodrigues pelo posicionamento e ações promovidas para o combate ao racismo.

“É um novo ciclo. A Copa para nós já começa agora, a preparação já começa agora e é sempre importante vencer, ainda mais em um lugar muito especial para o Vini. Queria parabenizar a Seleção Brasileira e também a CBF e o presidente Ednaldo Rodrigues, que vem lutando contra o racismo. Isso é muito importante para nós.”

A luta contra o racismo ganha força com a voz do hoje camisa 10 da seleção, e lamentavelmente houve mais um caso de racismo cometido por um dos seguranças do estádio, pouco antes da bola rolar, agora envolvendo o empresário Felipe Silveira, assessor de Vinicius Junior. O presidente da CBF ressalta que vai combater o racismo "sem descanso".

"O combate ao racismo, um crime que precisa cessar em todo o mundo, é também o motivo pelo qual estamos aqui. O mesmo motivo que levou o presidente da FIFA, Gianni Infantino, a vir de Zurich até aqui. E foi também por isso que a nossa Seleção jogou o primeiro tempo da partida de preto. É um manifesto, é uma bandeira, é uma missão banir do futebol mundial não só o racismo, como toda e qualquer forma de violência, dentro e fora dos estádios . Temos recebido a solidariedade de todos os companheiros de Federações e Confederações do mundo inteiro, querendo se juntar ao Brasil nessa luta. E hoje, mais uma vez, mais um criminoso foi exposto publicamente."

Joelinton, Rodrygo, Éder Militão e Vinicius Junior fizeram os gols da vitória em cima da Guiné. A Seleção Brasileira volta aos gramados na próxima terça-feira (20), para enfrentar o Senegal, às 16h (Horário de Brasília), no Estádio de Alvalade, em Lisboa.