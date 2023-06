Fernando Diniz fala sobre o jogo e diz que o gramado prejudicou as duas equipes

Em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense enfrentou o Atlético-MG em um jogo truncado, o galo abriu o placar com gol contra de Guga, mas acabou cedendo o empate de 1 a 1 nos acréscimos do primeiro tempo, com gol de Samuel Xavier no estádio do Volta Redonda.

Sobre expulsão no final da partida

Fernando Diniz concedeu sua entrevista coletiva após o jogo, falando sobre sua expulsão e o rendimento de sua equipe.

"Em relação ao o que aconteceu no final do jogo, teve a confusão do André e do Arana, que o banco do Atlético veio todo pra cima do banco aqui, e ele deu um cartão amarelo pro André e um pro Arana, resolveu dessa forma. Teve o lance do John Kenedy que o banco todo do Fluminense levantou e o bandeirinha que estava muito longe de mim, falou pra me dar amarelo e falou pra mim que me deu amarelo, porque o nosso banco levantou, foi o argumento que ele usou, sendo que o banco do Atlético levantou e ele deu amarelo para as pessoas do banco, não deu amarelo para o Felipão, então se ele fosse usar o mesmo critério, ele tinha que dar amarelo pra todo mundo ou só pro Felipão, essa foi minha discussão com o bandeirinha."

Diniz fala sobre ausência de Marcelo

Desfalque contra o Galo, Marcelo teve uma virose, conseguiu se recuperar, mas não estava 100%. O Fluminense informou a ausência minutos antes de a bola rolar. Fernando Diniz falou sobre o lateral:

"Marcelo teve uma virose, ele viajou com a gente, ficou no hotel, estava passando mal de manhã, ele viajou com a intenção de que ele pudesse jogar, mas acabou que ele até teve uma melhora no meio da tarde, mas mais perto do jogo ele voltou a piorar, estava febril e com muita dor de estômago, a gente resolveu não colocar, porque ele não estava em condições de jogar".

Jogo na visão do técnico do Fluminense

O treinador ressaltou ainda que a partida contra o Galo foi equilibrada, mas reclamou bastante do gramado:

"Em relação ao jogo, achei um jogo equilibrado, um jogo que o gramado infelizmente prejudicou muito o jogo para as duas equipes, o Atlético tem um bom time também, com poucas oportunidades e a gente jogou com Lelê como jogou lá em Goiás, um pouco mais perto do gol, a gente ficou com mais jogo no lado esquerdo, por conta do Keno, então acho que conseguimos marcar muito bem, neutralizar, conseguiu subir bem a marcação, maioria das vezes com muita correção, mas assim, acho que o campo prejudicou um pouco o jogo, e depois no segundo tempo, quando a gente colocou dois pontas, dois meias, para jogar com aproximação, uma característica mais forte do time, acho que a gente começou a ter mais volume, perto do final do jogo a gente tava mais perto de fazer o segundo gol do que o Atlético".

Calendário

Fluminense volta a campo no sábado (24), às 18h30, contra o Bahia, no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.