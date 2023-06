Fluminense mira o fim da seca de vitórias diante do RB Bragantino

Depois da eliminação na Copa do Brasil para o Flamengo, aumentando a série negativa com a quarta derrota seguida, o Fluminense volta a campo na tarde deste domingo para encarar o RB Bragantino.

As duas equipes entram em campo na tarde deste domingo (4), às 16h, no estádio Maracanã, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor carioca ocupa o nono lugar com 13 pontos, mesma pontuação do Massa Bruta, que está na 11ª posição.

Ao contrário do Fluminense, o RB Bragantino está a sete partidas sem saber o que é perder. Depois de uma sequência de quatro empates seguidos, o time de Bragança Paulista emendou uma série de três vitórias.

Na última rodada, o Massa Bruta venceu o Santos no Nabi Abi Chedid por 2 a 0. Agora, a equipe busca o primeiro triunfo como visitante. Até aqui, nos três jogos realizados fora de casa, foram três empates.

Jogando em casa, o Fluminense ainda não perdeu pelo Brasileirão. O clube venceu duas partidas e empatou uma. Depois de dois jogos longe de seus domínios, o time carioca volta ao Maracanã em busca dos três pontos.

Além da série de maus resultados, o Flu quer colocar um fim no jejum de gols. Nas cinco partidas em que a equipe não venceu, o ataque saiu em branco. Para logo mais, a esperança está novamente nos pés de Germán Cano, artilheiro da equipe no ano.

Diante do adversário de logo mais, o tricolor das Laranjeiras defende uma invencibilidade de quatro jogos. A última derrota para o RB Bragantino foi em 2021, quando a equipe paulista venceu por 2 a 1 pela terceira fase da Copa do Brasil. De lá pra cá, foram três vitórias dos cariocas e um empate.

Diniz deve improvisar na lateral

Sem poder contar com Marcelo, que segue fora devido a problemas na panturrilha direita, o técnico Fernando Diniz deve improvisar Guga no lado esquerdo mais uma vez. No meio de semana, o jogador atuou como titular fazendo a mesma função.

Por outro lado, Felipe Melo retorna ao time titular e forma a dupla de zaga com Nino. Expulso no jogo de ida, o zagueiro não jogou contra o Flamengo para cumprir suspensão. Na frente, John Arias e Cano formam a dupla de ataque.

Provável escalação: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Guga; André, Martinelli, Lima e Ganso; Arias e Cano.

Bragantino deve manter time titular dos últimos jogos

Apesar dos oito desfalques por lesão, o técnico Pedro Caixinha conseguiu encontrar uma base para o time titular e manteve a formação nos últimos dois jogos. A única alteração feita foi a entrada do zagueiro Luan Patrick no lugar de Eduardo Santos, que estava machucado.

Eduardo Santos se recuperou e está novamente disponível no elenco, mas deve figurar no banco de reservas. Com isso, Luan Patrick deve seguir ao lado de Realpe na formação da defesa titular.

Provável escalação: Cleiton; Andres Hurtado, Léo Realpe, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Eric Ramires; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

Assistente 1: Bruno Boschilia (FIFA-PR);

Assistente 2: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE);

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (FIFA-RN).