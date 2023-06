Fluminense e Atlético-MG ficam no empate em jogo bem movimentado

O Fluminense recebeu o Atlético-MG e o jogo terminou empatado em 1 a 1, partida foi válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marcou a estreia de Luiz Felipe Scolari no comando do Galo.

Ambos os gols saíram durante a primeiro etapa. Porém, o duelo começou muito truncado. Com marcações muito fortes, as equipes não criaram muitas oportunidades e a bola ficou bastante concentrada no meio-campo. Até que aos 34 minutos Guga, ex-jogador da equipe mineira, marcou contra após o cruzamento de Guilherme Arana.

Pouco tempo depois, aos 45, Samuel Xavier igualou o placar em um belo chute de fora da área.

O segundo-tempo começou, e o Galo tratou de tomar as iniciativas dominando as ações, subindo as linhas para tentar forçar um erro na saída de bola da equipe carioca. Criando grandes oportunidades e que só não tiveram sucesso graças a grande atuação do goleiro Fábio. Já o Fluminense obteve mais objetividade depois que o técnico Fernando Diniz mexeu no time com as entrada de Pirani e Martinelli, que deram mais profundidade a equipe carioca.

Parecia que o placar sairia favorável para alguma das equipes, mas nada feito. O juiz Ramon Abati encerrou a partida e o resultado terminou em números iguais.

O Fluminense ocupa a sexta colocação na tabela, já o Atlético-MG está a duas colocações acima, no quarto lugar.

Próximo Compromisso​​​​​​

O Atlético Mineiro volta aos gramados neste sábado, em que terá de enfrentar o Fortaleza, fora de casa na Arena Castelão, às 18:30. O confronto valerá pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro.